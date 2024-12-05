Без горы и снежинки? Как будут наказывать водителей за неправильную резину

Ужесточение закона

В этом году вступили с силу поправки к закону «О техосмотре», согласно которым появились требования к обязательной маркировке зимних шин. С 1 декабря по 1 марта автомобили с максимальной полной массой до 3,5 тонны должны быть оснащены зимними шинами, специально предназначенными для эксплуатации в условиях снега или льда и имеющими маркировку «гора и снежинка".

«Эта международная маркировка означает, что шина прошла определенные испытания и признана пригодной для езды по снегу, льду и обледенелой поверхности", — говорит руководитель технического департамента CSDD Янис Лиепиньш. «Нужно иметь в виду, что в предстоящем зимнем сезоне шины с обозначением M + S, но без маркировки «гора и снежинка", не будут считаться зимними — соответственно, автомобили с такими шинами в зимний период не смогут пройти техосмотр", — отметил он.

Штраф за езду на резине без «горы и снежинки» уже озвучен: 30 евро. Полиция также напоминает, что шины с маркировкой «гора и снежинка» можно использовать и летом, но только в том случае, если они без шипов. За езду с шипами также предусмотрено денежное наказание в размере 30 евро.

Обращайте внимание и на глубину протектора. Минимально допустимая величина составляет 4 мм. Если глубина меньше, шина считается изношенной, и транспортное средство эксплуатировать нельзя. В противном случае — аннулирование техосмотра и денежный штраф.

За езду на слишком «мелкой» или испорченной резине вас могут наказать штрафом до 55 евро. Кроме того, на одном автомобиле не может быть установлена одновременно шипованная и нешипованная резина.

Следует учитывать и возраст шин: не рекомендуется использовать покрышки старше 5-6 лет, так как во время езды изнашивается протектор, а резина покрышек со временем теряет свои свойства.

Для каждого сезона — свои шины

Водители, которые получили права еще в советские времена, иногда удивляются: мол, раньше никто и не знал о том, что существуют разные шины — для лета и зимы. Все ездили на одной и той же резине, которая тогда была в дефиците.

Может быть, где-нибудь в Турции или в Испании, где снег и легкий морозец приравниваются к природной катастрофе, и не требуется обязательная замена шин по сезону, но в Латвии ситуация совершенно иная. Ведь у нас ночью может подморозить, и тогда на дорогах образуется гололедица, а днем температура уйдет в плюс и появятся лужи. И для лучшего сцепления с дорогой необходимы специальные покрышки.

Каждый вид шин предназначен лишь для своего времени года. Согласитесь, невозможно ходить летом в валенках, а зимой — в кроссовках. Так же и с летними шинами. Они из-за своих сезонных характеристик и состава не могут осилить гололед и снег, да и просто не выдерживают морозов.

Резиновая смесь, из которой изготавливаются летние шины, делает их абсолютно непригодными для поездок по зимним дорогам. В морозную погоду летняя резина утрачивает все свои полезные свойства, теряются сцепление с дорогой, тяга и управление боковым уводом. В конце концов она начнет «дубеть» и станет вовсе непригодной для дальнейшей эксплуатации.

Вождение машины на летней резине зимой по ощущениям напоминает езду на лыжах. На таких шинах легко вылететь в кювет или на встречную полосу. Как показали исследования компании Conti, сцепление летней резины с зимней дорогой по сравнению с зимними шинами ниже аж на 60%. То есть даже если автомобиль с летними шинами и поедет по зимним дорогам, то его рулевая маневренность и тормозные качества оставят желать лучшего.

Чем провинилась всесезонка?

При осмотре всесезонных шин можно увидеть маркировку M + S (то есть mud + snow, что в переводе означает «грязь + снег»). Такие символы часто присутствуют и на зимней резине в дополнение к «горе со снежинке". В свое время попытка объединить характеристики летней и зимней резины в одной покрышке привела к созданию скатов, которые плохо переносят слишком высокие или низкие температуры.

Всесезонка отлично себя показывает в диапазоне от -10 до +10 °С. При крепком морозе резина «дубеет» и перестает обеспечивать нормальное сцепление с дорожным покрытием. При летней жаре скат слишком размягчается, и протектор изнашивается в ускоренном темпе.

Казалось бы, в нашем климате редко бывают устойчивые морозы ниже отметки -10 градусов. Но в CSDD посчитали, что Латвия принадлежит к северным странам, а в той же Швеции или Финляндии зимняя резина обязательна.

Считается, что шины M + S не в полной мере выполняют функцию зимних, а рисунок их протектора больше подходит для летних условий. Шины M + S недостаточно безопасны и никогда не будут выполнять тех же функций, что и зимние шины, которые прошли усиленные испытания и признаны пригодными для езды по снегу и льду. Но есть еще одно обстоятельство, которое стараются не афишировать.

Поскольку водителям приходится покупать дополнительный комплект шин, эксплуатационные расходы возрастают, зато государство получает дополнительный доход за счет того же налога на добавленную стоимость.

А как с «шиповкой"?

Помимо обычной зимней резины с металлическими вкраплениями (ламелями) на протекторе можно приобрести и шипованную резину. Но если с законодательной точки зрения ездить на зимней резине летом не возбраняется, то покрышки с шипами в Латвии разрешается использовать только в зимний период. И стоят они куда дороже стандартного «зимника».

Прежде чем совершить покупку, водитель должен ответить на вопрос: где ты ездишь? Если в холодное время года часто приходится мотаться по загородным трассам, горнолыжным курортам или ты живешь в условиях почти вечной асфальтовой мерзлоты, когда лед с дорог даже не пытаются убирать, то нечего и думать: нужно брать «шиповку».

Другое дело, если зимой ты привычно колесишь по улицам Риги и загородным шоссе, где борьба со льдом и снегом идет в непрекращающемся режиме... Здесь шипованные шины скорее во вред. Они будут часто соприкасаться с асфальтом, что крайне негативно сказывается на долговечности резины.

Кроме того, управляемость и тормозные качества шипованной резины на асфальте, даже мокром, значительно уступают нешипованной «липучке». На сегодняшний день нешипованные зимние колеса по своим показателям во многом сопоставимы с шипованными.

О брендах и ценах

Некоторые водители предпочитают приобретать покрышки только известных фирм. Рынок зимней резины переполнен предложениями, и правильный выбор здесь кажется делом совершенно невероятным. У многих возникает резонный вопрос: настолько ли шины, скажем, одной марки, считающейся лидером в плане потребительских характеристик среди производителей зимней резины, лучше конкурентов и насколько они дороже?

Решать, как всегда, самому водителю, но на самом деле показатели топовых и средних по цене брендов различаются не в разы, а в районе 5-10 процентов. Сегодня, покупая новую покрышку респектабельного бренда, почти невозможно нарваться на откровенный фальсификат. Ведь случаев подделки автомобильной резины в Латвии пока не выявлено. Конечно, на рынке присутствуют и китайские изделия, но они прошли процесс евросертифицирования, о чем свидетельствует значок СЕ на внешней стороне покрышки.

Александр ФЕДОТОВ