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«Бесполезно убеждать около 2%, которые лучше умрут, но останутся со своими принципами»: Перевощиков

© Lsm.lv 24 сентября, 2024 20:27

Новости Латвии 0 комментариев

Заявления о том, что тысячи человек пострадали от побочных эффектов после вакцинации от дифтерии являются ложью, заявил глава департамента Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) по анализу рисков и профилактике инфекционных заболеваний Юрий Перевощиков в эфире программы «Открытый разговор» Латвийского радио 4.

Перевощиков рассказал, что специально ознакомился со статистикой по случаям побочных эффектов после вакцинации от дифтерии. Так, за последние пять лет привились около полумиллиона человек.

«Из них только четыре сообщили о побочных эффектах. Незначительных, таких, как повышение температуры», - заявил эпидемиолог.

Перевощиков пояснил, что прививка от дифтерии является обязательной, но человек имеет право от нее отказаться. «Она обязательна для государства — чтобы было закуплено необходимое количество вакцин. И для врачей — в том смысле, что они должны предлагать и убеждать прививаться», - пояснил эпидемиолог.

«Но есть те, кто сомневаются. Кто начинался всяких глупостей о том, что вакцинация — это вредно. С ними нужно работать. Медработники, семейные врачи должны объяснять эти вещи, убеждать. Бесполезно убеждать лишь около двух процентов, которые лучше умрут, но останутся со своими принципами», - завил Перевощиков.

В начале сентября стало известно, что в Детскую больницу доставлены четверо детей с дифтерией. Все они не были привиты, все случая взаимосвязаны и зафиксированы в Видземе. Позже стало известно, что все дети из одной семьи и что семья не изменила мнение о вакцинации, даже видя страдания детей (на тот момент четырехлетний мальчик уже около недели находился в интенсивной терапии. 16 сентября стало известно, что мальчик умер.

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Новости Латвии 17:44

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