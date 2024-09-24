«Бесполезно убеждать около 2%, которые лучше умрут, но останутся со своими принципами»: Перевощиков

Перевощиков рассказал, что специально ознакомился со статистикой по случаям побочных эффектов после вакцинации от дифтерии. Так, за последние пять лет привились около полумиллиона человек.

«Из них только четыре сообщили о побочных эффектах. Незначительных, таких, как повышение температуры», - заявил эпидемиолог.

Перевощиков пояснил, что прививка от дифтерии является обязательной, но человек имеет право от нее отказаться. «Она обязательна для государства — чтобы было закуплено необходимое количество вакцин. И для врачей — в том смысле, что они должны предлагать и убеждать прививаться», - пояснил эпидемиолог.

«Но есть те, кто сомневаются. Кто начинался всяких глупостей о том, что вакцинация — это вредно. С ними нужно работать. Медработники, семейные врачи должны объяснять эти вещи, убеждать. Бесполезно убеждать лишь около двух процентов, которые лучше умрут, но останутся со своими принципами», - завил Перевощиков.

В начале сентября стало известно, что в Детскую больницу доставлены четверо детей с дифтерией. Все они не были привиты, все случая взаимосвязаны и зафиксированы в Видземе. Позже стало известно, что все дети из одной семьи и что семья не изменила мнение о вакцинации, даже видя страдания детей (на тот момент четырехлетний мальчик уже около недели находился в интенсивной терапии. 16 сентября стало известно, что мальчик умер.