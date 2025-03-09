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Бен Латковскис: «перезагрузка» правительства Силини не изменит ничего

Neatkarīgā Rīta Avīze 9 марта, 2025 13:26

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LETA

В четверг на заседании Сейма утверждение новых министров в правительстве Силини прошло без сучка и задоринки. Как и прогнозировалось ранее. Осуществился сценарий, предусматривающий дальнейшую работу нынешней коалиции в том же ритме и с тем же выхлопом, что бы там ни говорили разные оппоненты, пишет "Неаткарига".

До этого, во вторник, встреча Силини с Ринкевичем и их совместная пресс-конференция тоже показала: политикум пришел к выводу, что из той глины, которой сейчас располагают создатели правительства, ничего лучше не вылепишь. Все эти призывы "собраться" несут ровно такую же смысловую нагрузку, как и фраза "Привет, как дела?". Не зря на вопрос, как Силиня планирует "собраться", она с неподдельным недоумением ответила: чего вы от меня хотите? Еще какого-нибудь министра уволить?

В то время, когда новых министров еще только искали, правящая коалиция отклонила идею о формировании новой, более широкой коалиции, обосновав это сложной геополитической ситуацией. Точнее, эту "геополитическую ситуацию", на которую вечно ссылаются, использовали как предлог, чтобы ничего не менять. Чтобы сделать так называемую "перезагрузку" как бы посерьезнее, к ней прицепили кое-какие украшения, как к новогодней елке.

"План прорыва правительства 4х4" - это и есть такое елочное украшение, без какого-либо глубокого содержания и смысла. Чисто ритуальный "документ", единственный смысл которого - быть в наличии. То есть в бюрократическом ритуале такой "слайд" для презентации просто должен быть.

Возьмем, к примеру, раздел этого "документа" о сокращении бюрократии. Ее, мол, сократят на 25%. Что это значит? В каких единицах измеряется бюрократия, если ее можно сократить на 25%? По количеству документов в обороте? По количеству работников госаппарата? Как ее определяют? В плане эти базовые показатели не расшифровываются. Приходим к логичному выводу: "документ" не несет никакой смысловой нагрузки. Никаких практических последствий тоже не будет: раз достигнутый результат невозможно измерить, то нет никакой надобности там что-то делать и напрягаться.

(...)

Могут спрочить - сколько можно все это мусолить? Неужели и без того неясно? Вот что автор хочет всем этим сказать. Похоже, Силиня, да и Ринкевич тоже, не чувствует, что вся эта галиматья, которая буквально прорывается наружу из каждого предложения этого "документа", людей раздражает. Особенно на фоне вулканической активности Трампа/Маска.

Тут надо уточнить: к Трампу можно относиться по-разному. Он и его деятельность могут нравиться, а могут и нет. Но независимо от отношения к Трампу и его команде нельзя делать вид, что в мире ничего не происходит и все продолжается "по-старому".

Люди жаждут от политиков действий, а не повторения бессодержательных фраз. Время трепачей прошло. Такой "прорыв 4х4" мог, возможно, прокатить раньше. Сейчас он вызывает разве что аллергическую реакцию. Да сколько можно-то? Общественность требует дел, а не слов. Пора это в конце концов понять.

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