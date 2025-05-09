Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

Лев XIV: конклав кардиналов выбрал преемника папы римского Франциска (1)

© Deutsche Welle 9 мая, 2025 10:55

Выбор редакции 1 комментариев

Scanpix (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Белый дым, поднимающийся из дымохода Сикстинской капеллы, сообщил "Граду и миру", что кардиналы выбрали нового главу римско-католической церкви. Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево (США). Он выбрал имя Лев XIV.

Новый понтифик вышел из Сикстинской капеллы. Он вознесет молитву, после чего обратится с апостольским благословением "Urbi et Orbi" ("Граду и миру").

После появления белого дыма люди начали стекаться на площадь Святого Петра. Тысячи человек уже находились там в ожидании сигнала. 

Первый американец на престоле Святого Петра

Прево - первый американец на престоле Святого Петра. У него есть перуанские корни. Понтифик - член католического Августинского ордена. Роберту Фрэнсису Прево - 69 лет. Он долгие годы служил в Перу, при папе Франциске возглавлял влиятельный Департамент по делам епископов Ватикана - фактически его отдел кадров.

"Мир да пребудет со всем вами"

После появления белого дыма люди начали стекаться на площадь Святого Петра. Тысячи человек уже находились там в ожидании сигнала. После краткой речи новый папа благословил верующих. В качестве 267-го епископа Рима он сменил папу Франциска, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Лев XIV обратился с апостольским благословением "Urbi et Orbi" ("Граду и миру") к собравшимся. "Мир да пребудет со всем вами", - сказал он.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 72 реакций
Комментарии (1) 72 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней (1)

Важно 20:41

Важно 1 комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года (1)

Важно 20:36

Важно 1 комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем (1)

Бизнес 20:33

Бизнес 1 комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор (1)

Важно 20:25

Важно 1 комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что? (1)

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 1 комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки (1)

Важно 20:11

Важно 1 комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки» (1)

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии 1 комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать