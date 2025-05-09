Новый понтифик вышел из Сикстинской капеллы. Он вознесет молитву, после чего обратится с апостольским благословением "Urbi et Orbi" ("Граду и миру").

После появления белого дыма люди начали стекаться на площадь Святого Петра. Тысячи человек уже находились там в ожидании сигнала.

Первый американец на престоле Святого Петра

Прево - первый американец на престоле Святого Петра. У него есть перуанские корни. Понтифик - член католического Августинского ордена. Роберту Фрэнсису Прево - 69 лет. Он долгие годы служил в Перу, при папе Франциске возглавлял влиятельный Департамент по делам епископов Ватикана - фактически его отдел кадров.

"Мир да пребудет со всем вами"

После появления белого дыма люди начали стекаться на площадь Святого Петра. Тысячи человек уже находились там в ожидании сигнала. После краткой речи новый папа благословил верующих. В качестве 267-го епископа Рима он сменил папу Франциска, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Лев XIV обратился с апостольским благословением "Urbi et Orbi" ("Граду и миру") к собравшимся. "Мир да пребудет со всем вами", - сказал он.