Новый понтифик вышел из Сикстинской капеллы. Он вознесет молитву, после чего обратится с апостольским благословением "Urbi et Orbi" ("Граду и миру").

После появления белого дыма люди начали стекаться на площадь Святого Петра. Тысячи человек уже находились там в ожидании сигнала.

Прево - первый американец на престоле Святого Петра. У него есть перуанские корни. Понтифик - член католического Августинского ордена. Роберту Фрэнсису Прево - 69 лет. Он долгие годы служил в Перу, при папе Франциске возглавлял влиятельный Департамент по делам епископов Ватикана - фактически его отдел кадров.

После появления белого дыма люди начали стекаться на площадь Святого Петра. Тысячи человек уже находились там в ожидании сигнала. После краткой речи новый папа благословил верующих. В качестве 267-го епископа Рима он сменил папу Франциска, который умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Лев XIV обратился с апостольским благословением "Urbi et Orbi" ("Граду и миру") к собравшимся. "Мир да пребудет со всем вами", - сказал он.

White smoke! The 133 Cardinal electors gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected the new Pope. He will appear soon at the central window of St. Peter’s Basilica. pic.twitter.com/XejI7mY43m