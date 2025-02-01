Белый дом ведет «серьезные переговоры» с Россией по войне в Украине — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведет "очень серьезные" переговоры с Россией о войне в Украине и что он и президент России Владимир Путин могут вскоре предпринять "значительные" действия для прекращения почти трехлетнего конфликта.

"Мы будем говорить и, я думаю, возможно, сделаем что-то значительное, - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. - Мы хотим закончить эту войну. Эта война не началась бы, если бы я был президентом".

Американский президент не уточнил, кто из его администрации контактировал с русскими, но сообщил, что стороны "уже разговаривают".

На вопрос, говорил ли он уже напрямую с Путиным, Трамп ответил лишь: "Я не хочу этого говорить".

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не допустил бы начала конфликта, если бы находился на посту главы государства, хотя он был президентом в тот момент, когда на востоке Украины шли бои между правительственными войсками и сепаратистами, поддерживаемыми Москвой.

После возвращения в должность Трамп критиковал президента Украины Владимира Зеленского, говоря, что ему следовало договориться с Путиным, чтобы избежать конфликта.

В интервью Fox News в январе Трамп высмеял Зеленского за то, что тот "говорил слишком смело", когда Украина в большой степени зависела от помощи США в ведении войны.

"Они были храбрыми, но мы дали им миллиарды долларов", - сказал Трамп.

В настоящее время Украина полагается на США примерно в 40% своих военных потребностей. С февраля 2022 года Вашингтон направил Киеву более 65 миллиардов долларов.

В недавнем интервью российскому государственному телевидению Путин высоко оценил Трампа как "умного и прагматичного человека", который ориентируется на интересы США.

"С нынешним президентом США у нас всегда были деловые, прагматичные, но в то же время доверительные отношения, - сказал Путин. - Я не могу с ним не согласиться, что если бы он был президентом, если бы у него не украли победу в 2020 году, то кризиса, который возник в Украине в 2022 году, можно было бы избежать".

В ходе своей предвыборной кампании 2024 года Трамп заявил, что может закончить войну в Украине "в течение одного дня", и раскритиковал администрацию Байдена за то, что та тратит миллиарды долларов американских налогоплательщиков на военную и экономическую помощь Киеву, чтобы помочь ему противостоять России.