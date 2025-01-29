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Белорусский народ угнетён, но не смирился с режимом Лукашенко: латвийский эксперт

© LETA 29 января, 2025 10:48

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Белорусский народ находится под гнётом, но не смирился с режимом диктатора Александра Лукашенко, заявила агентству LETA исследовательница Латвийского института внешней политики и  лектор Рижского университета им.Страдиня Беата Ливданска.

Она отметила, что за последние пять лет режим Лукашенко сделал всё возможное, чтобы не только окончательно узурпировать власть, но и создать в обществе «абсолютную атмосферу страха», расправляясь как с жителями страны, так и с оппозицией за её пределами.

Ливданска напомнила, что после предыдущих выборов лидеры оппозиции массово покинули Беларусь, либо были вынуждены эмигрировать, чтобы избежать ареста и репрессий. Она подчеркнула, что сегодня белорусы могут оказаться в тюрьме даже за незначительные поступки — например, за отметку «нравится» в соцсетях под публикацией, содержание которой может быть истолковано как антирежимное. Такие действия приравниваются к экстремистской деятельности и наказываются соответствующим образом.

По словам эксперта, в настоящее время в белорусских тюрьмах находится более 1300 политзаключённых. В стране подавлена свобода слова, запрещены собрания, отсутствуют независимые СМИ. Она подчеркнула, что в условиях жёстких репрессий белорусское общество вынуждено существовать в постоянном страхе за своё выживание, поскольку любое проявление несогласия с режимом может привести к преследованию.

«На данный момент никакое протестное движение в стране, конечно, невозможно. Режим действительно сделал всё, чтобы не просто подавлять людей репрессиями, но и запугать их. Риск выйти на улицы, как пять лет назад, сейчас просто слишком велик», — отметила Ливданска.

Она подчеркнула, что Западу необходимо продолжать поддерживать демократические силы Беларуси и оппозицию, находящуюся за пределами страны, а также ужесточать санкции против режима. По её словам, в долгосрочной перспективе санкции оказывают влияние на диктатора и его окружение.

Говоря о выборах в Беларуси, Ливданска отметила, что одним из ключевых моментов стало ограничение возможности голосования белорусами, находящимися за границей. По её мнению, если бы диаспора могла свободно голосовать, результаты выборов могли бы быть совсем другими — как это уже было в 2020 году.

Она допустила, что при ином сценарии в Беларуси могла бы повториться ситуация, схожая с Молдовой, где президентом стала Майя Санду, победившая во многом благодаря голосам диаспоры. «Репрессии были настолько масштабными, что Лукашенко постарался подстраховаться даже на этот случай», — добавила Ливданска.

По её словам, любое давление на режим Лукашенко — в том числе политические заявления западных лидеров и стран ЕС о нелегитимности выборов — пусть и является небольшим, но важным политическим жестом. Она заключила, что давление на Беларусь должно продолжаться, чтобы в будущем страна могла приблизиться к демократическим переменам.

Как ранее сообщала LETA, в воскресенье, 26 января, в ходе президентских выборов в Беларуси «победу» одержал диктатор Лукашенко, который находится у власти с 1994 года. Об этом заявили организаторы так называемого «опроса избирателей», проведённого под контролем властей.

Согласно данным проправительственных организаций, Лукашенко «нарисовали» 87,6% голосов. Белорусское оппозиционное издание «Наша Нива» опубликовало эту новость с заголовком «Лукашенко нарисовал себе 87,6%».

Остальные кандидаты, полностью лояльные режиму, получили от 1,2% до 2,7% голосов. Против всех проголосовали 5,1% избирателей, утверждают организаторы «опроса».

Как отмечает «Наша Нива», «нарисованные» 87,6% Лукашенко немного превышают 87,28%, которые, согласно официальной версии Кремля, получил Владимир Путин на последних «выборах» в России.

По данным белорусских властей, явка на воскресных «выборах» составила 80%. Однако некоторые избиратели, посетившие участки, сообщали, что журналы регистрации избирателей были практически пустыми.

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