Беда с центрами управления катастрофами: на новые рабочие места пожарные так и не переехали

После более чем годичной просрочки, договор с застройщиком ReRe Būve был расторгнут. Специалисты Госагенства обеспечения осмотрели объект. Журналистов в здание не пустили, но то, что работы не закончены, видно и снаружи. Специалисты также поднялись на крышу и проверили, готовы ли к работе установленные там солнечные панели.

«Решение о расторжении договора далось непросто, но были серьезно оценены произведенные компанией строительные работы. Поэтому это оптимальное решение, позволяющее минимизировать размер ущерба, нанесенного государственному бюджету, и способствовать завершению строительства объектов в разумные сроки, а также их сдачу в полную эксплуатацию», — сказала директор Госагентства обеспечения Рамона Иннус.

Застройщик думает иначе — в письменном ответе ReRe Būve утверждает, что объект в Дагде готов и будет сдан в эксплуатацию к 15 сентября. Они считают расторжение договора необоснованным. Не закончены работы в Илуксте. В Приекуле и Иецаве — не установлено оборудование.

«Есть группа строителей, которые фактически хотят поставить государство на колени, понимая, что остановка любой стройки будет означать удорожание затрат на продолжение строительства. В такую ​​игру нечестно играть, но у всего есть предел», — сказал государственный секретарь Мминистерства внутренних дел Дмитрий Трофимов.

Новые рабочие места ждут не только пожарные, но и их автомобили. В августе Латгальское управление получило 25 новых пожарных машин, две из них предназначались для постов в Илуксте и Дагде. В старых депо им нет места — слишком низкие потолки. Кроме того, пожарным Дагды полгода назад пришлось покинуть свое депо — находиться там было небезопасно. Новая автоцистерна пока стоит на улице, но зимой она не сможет этого делать — замерзнет вода. Автоцистерну придется передислоцировать или вернуть в другой участок, а самим пожарным перебраться в отделение полиции.

«Одна цистерна стоит на старом посту, а на новом посту мы живем, ночуем, принимаем звонки, там все происходит. Однако если мы едем на пожар, то бежим к старому посту, собираемся там и едем на вызов», — рассказал командир отряда ГПСС Краславы Дмитрий Кривенко.

Спасатели теряют около двух минут, перебегая от одного поста к другому. Альтернативой было бы закрыть пост в Дагде, но жители этого не хотят. Новые центры управления катастрофами появляются и в более крупных городах, в том числе и в Даугавпилсе.

«Это здание построено в 1898 году, какие там условия! Лучше находиться в новом здании, чем приспосабливать старые здания и оставаться там» — сказал глава Латгальской региональной администрации ГПСС Чеслав Шмукстс.

В МВД утверждают, что на других объектах работа идет гладко. Там работают другие строители.