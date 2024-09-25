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Бархатный сезон в Друскининкай: уникальные предложения специально для вас

Реклама 25 сентября, 2024 14:40

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Во время бархатного сезона курорт Друскининкай превращается в огромную акварельную картину, на которой пылают клёны, золотятся березы, а розовые закаты падают прямо в джакузи…

В этом городе околдовывает абсолютно всё:  особая аура, приветливые люди, потрясающие достопримечательности и, конечно же, вековые курортные традиции. 

Вояж за здоровьем

В санаториях и лечебницах Друскининкая запущены осенние программы для укрепления иммунитета, дыхательной системы, терапии тела и кожи, детокса, антистресса и др. И каждая из них уникальна! Потому что здесь сочетаются четыре волшебных силы природы -- минеральная вода, лечебная грязь, чистейший воздух, сосновый бор,-- которые действуют как лекарство от всех недугов.

Водичка в Друскининкае непростая -- целебная! Одни сорта минеральной воды лечат, другие – омолаживают, третьи – насыщают организм полезными минералами и микроэлементами. Грязи, которые добывают в карьерах недалеко от города – сапропелевые и торфяные, болотные, -- идеально подходят для лечения различных недугов. А воздух здесь особенный --  хрустальный, звенящий, пропитанный  ароматами смолистого соснового леса. Настоящее кислородное море!

В любом санатории – независимо от количества «звёзд» -- вас ждут комфорт, идеальный сервис и высочайший профессионализм.  Даже одна неделя, проведенная в санатории Друскининкая, прибавит вам столько здоровья, сил и энергии, что эффект вы будете ощущать на протяжении нескольких месяцев.   

Роскошь и экзотика

Cреди процедур есть совершенно уникальные. Например, барокамера, насыщающая организм кислородом и омолаживающая его,  Янтарная комната, в которой использовано более 80 кг янтаря с Балтийского моря (Grand Spa Lietuva), или уникальная капсула EnergyPod для короткого дневного сна (Mana Sleep SPA).

В каждом SPA-центре своя изюминка, а эффективность SPA-ритуалов обеспечивается крепкой командой профессионалов. Все SPA-процедуры отличаются комплексным подходом, основанным на применении различных методик воздействия на организм. Они помогают снять стресс, расслабиться, помолодеть и, само собой, получить от этого удовольствие.

Ощущения трудно передать словами – кажется, что ты родился заново!

Назад,  в лето!

Прогулки по осенним паркам и скверам Друскининкая тоже своего рода терапия. На сердце воцаряется спокойствие, а в душе тихонечко звучит осенний блюз. Под ногами шуршит листва,  веером разбегаются аккуратные, ухоженные дорожки, радуют глаз последние осенние цветы. Почти до конца октября еще работает знаменитый свето-музыкальный фонтан, рассыпая фейерверк разноцветных брызг под популярные хиты.

Впрочем, если вам не по душе осень,  вы можете переместиться в другое время года. Ностальгируете по лету? Тогда вам в Аквапарк – гигантский мир водных развлечений и отдыха площадью 30 000 кв. м. Там вечные тропики -- с горками, бассейнами и 20 банями.

Хотите в зиму? Пожалуйста. Канатная дорога через Неман доставит вас к Snow Arena, где находится крытый горнолыжный склон и можно покататься на лыжах, сноубордах, тюбинге, снежных велосипедах, провести романтический вечер в уютном ресторане. Это единственный комплекс зимних развлечений в странах Балтии, действующий круглый год.

В Друскининкае, как в сказке «12 месяцев», вас ждут все времена года и развлечения на любой вкус!

Падают листья – падают цены

Чем ещё заполнить свободное время? В Друскининкае над этим вопросом вам точно не придётся ломать голову. Здесь столько интересных достопримечательностей, что все и не обойдёшь!

Непременно побывайте в музее М. К Чюрлёниса , оборудованном в доме, где когда-то жил художник,  городском музее, величественном Костеле Девы Марии, загляните на Остров Любви…Дети придут в восторг от  «Перевёрнутого дома», в котором всё вверх ногами.

А сколько небанальных мероприятий в Друскининкае вас ждет осенью! 21 сентября здесь проходит фестиваль «Веретено». 27 сентября с размахом отмечается Международный день туризма, 12 октября – День самоуправления. В конце октября начинается подготовка к Фестивалю светящихся тыкв…

И запомните: осенью в Друскининкае падают не только листья, но и цены! А значит, собираем чемоданы и вперёд – за здоровьем, красотой и новыми впечатлениями!

Больше информации: http://www.druskininkai.lt/ru.

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Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

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Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

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Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

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Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

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На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

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В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

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Родителям детей, болевшими дифтерией, восстановлены права опеки

Новости Латвии 17:44

Новости Латвии комментариев

Сиротский суд Мадонского и Вараклянского краев восстановил права опеки родителей над детьми, болевшими дифтерией, сообщила агентству ЛЕТА председатель сиротского суда Ольга Элсиня.

Сиротский суд Мадонского и Вараклянского краев восстановил права опеки родителей над детьми, болевшими дифтерией, сообщила агентству ЛЕТА председатель сиротского суда Ольга Элсиня.

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