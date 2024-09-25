Бархатный сезон в Друскининкай: уникальные предложения специально для вас Реклама 25 сентября, 2024 14:40 Реклама

Во время бархатного сезона курорт Друскининкай превращается в огромную акварельную картину, на которой пылают клёны, золотятся березы, а розовые закаты падают прямо в джакузи…

В этом городе околдовывает абсолютно всё: особая аура, приветливые люди, потрясающие достопримечательности и, конечно же, вековые курортные традиции.

Вояж за здоровьем

В санаториях и лечебницах Друскининкая запущены осенние программы для укрепления иммунитета, дыхательной системы, терапии тела и кожи, детокса, антистресса и др. И каждая из них уникальна! Потому что здесь сочетаются четыре волшебных силы природы -- минеральная вода, лечебная грязь, чистейший воздух, сосновый бор,-- которые действуют как лекарство от всех недугов.

Водичка в Друскининкае непростая -- целебная! Одни сорта минеральной воды лечат, другие – омолаживают, третьи – насыщают организм полезными минералами и микроэлементами. Грязи, которые добывают в карьерах недалеко от города – сапропелевые и торфяные, болотные, -- идеально подходят для лечения различных недугов. А воздух здесь особенный -- хрустальный, звенящий, пропитанный ароматами смолистого соснового леса. Настоящее кислородное море!

В любом санатории – независимо от количества «звёзд» -- вас ждут комфорт, идеальный сервис и высочайший профессионализм. Даже одна неделя, проведенная в санатории Друскининкая, прибавит вам столько здоровья, сил и энергии, что эффект вы будете ощущать на протяжении нескольких месяцев.

Роскошь и экзотика

Cреди процедур есть совершенно уникальные. Например, барокамера, насыщающая организм кислородом и омолаживающая его, Янтарная комната, в которой использовано более 80 кг янтаря с Балтийского моря (Grand Spa Lietuva), или уникальная капсула EnergyPod для короткого дневного сна (Mana Sleep SPA).

В каждом SPA-центре своя изюминка, а эффективность SPA-ритуалов обеспечивается крепкой командой профессионалов. Все SPA-процедуры отличаются комплексным подходом, основанным на применении различных методик воздействия на организм. Они помогают снять стресс, расслабиться, помолодеть и, само собой, получить от этого удовольствие.

Ощущения трудно передать словами – кажется, что ты родился заново!

Назад, в лето!

Прогулки по осенним паркам и скверам Друскининкая тоже своего рода терапия. На сердце воцаряется спокойствие, а в душе тихонечко звучит осенний блюз. Под ногами шуршит листва, веером разбегаются аккуратные, ухоженные дорожки, радуют глаз последние осенние цветы. Почти до конца октября еще работает знаменитый свето-музыкальный фонтан, рассыпая фейерверк разноцветных брызг под популярные хиты.

Впрочем, если вам не по душе осень, вы можете переместиться в другое время года. Ностальгируете по лету? Тогда вам в Аквапарк – гигантский мир водных развлечений и отдыха площадью 30 000 кв. м. Там вечные тропики -- с горками, бассейнами и 20 банями.

Хотите в зиму? Пожалуйста. Канатная дорога через Неман доставит вас к Snow Arena, где находится крытый горнолыжный склон и можно покататься на лыжах, сноубордах, тюбинге, снежных велосипедах, провести романтический вечер в уютном ресторане. Это единственный комплекс зимних развлечений в странах Балтии, действующий круглый год.

В Друскининкае, как в сказке «12 месяцев», вас ждут все времена года и развлечения на любой вкус!

Падают листья – падают цены

Чем ещё заполнить свободное время? В Друскининкае над этим вопросом вам точно не придётся ломать голову. Здесь столько интересных достопримечательностей, что все и не обойдёшь!

Непременно побывайте в музее М. К Чюрлёниса , оборудованном в доме, где когда-то жил художник, городском музее, величественном Костеле Девы Марии, загляните на Остров Любви…Дети придут в восторг от «Перевёрнутого дома», в котором всё вверх ногами.

А сколько небанальных мероприятий в Друскининкае вас ждет осенью! 21 сентября здесь проходит фестиваль «Веретено». 27 сентября с размахом отмечается Международный день туризма, 12 октября – День самоуправления. В конце октября начинается подготовка к Фестивалю светящихся тыкв…

И запомните: осенью в Друскининкае падают не только листья, но и цены! А значит, собираем чемоданы и вперёд – за здоровьем, красотой и новыми впечатлениями!

Больше информации: http://www.druskininkai.lt/ru.