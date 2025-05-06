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Атомная электростанция напополам: министерство задумалось, может построить вместе с Эстонией?

© LETA 6 мая, 2025 16:30

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство климата и энергетики (MКЭ) рассмотрит возможности сотрудничества с Эстонией в разработке регулирующих производство атомной энергии законодательных норм и строительстве атомной электростанции (АЭС), постановил во вторник Кабинет министров.

Правительство во вторник заслушало доклад МКЭ о возможностях развития атомной энергетики в Латвии.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис пояснил, что речь идет о модульных реакторах, технология которых в настоящее время наиболее развита в Канаде, где первый реактор может быть запущен в 2030 году.

Министр отметил, что тема использования атомной энергии все время откладывалась, и теперь ее изучение позволит ответить на многие вопросы - какими могут быть затраты, как будет обеспечиваться безопасность, сколько потребуется работников, какие виды топлива будут использоваться и возможно ли применение этой технологии в Латвии.

Решение правительства предусматривает, что МКЭ проведет переговоры с ответственным за энергетику Министерством климата Эстонии, чтобы оценить возможности сотрудничества в разработке законодательных норм в сфере ядерной энергетики и в строительстве и эксплуатации АЭС. Отчет о результатах переговоров министерство должно предоставить до 1 ноября.

Кроме того, до 1 сентября министерству поручено начать работу над начальной фазой программы развития ядерной энергетики, чтобы оценить все аспекты нормативной базы, требований к ядерной безопасности и радиационной защите, защите окружающей среды, хранению и захоронению радиоактивных отходов и др.

Как отмечает МКЭ, эксплуатация имеющихся в Латвии теплоэлектростанций (ТЭЦ) позволяет полностью обеспечить потребление за счет производимой в стране электроэнергии, однако торговля электроэнергией с учетом высоких производственные затрат на ТЭЦ ограничена. Таким образом, существует риск, что с развитием производства электроэнергии из возобновляемых источников газовые когенерационные станции больше не смогут конкурировать по затратам и, вероятно, прекратят производство электроэнергии, в свою очередь ее производство из возобновляемых источников энергии не сможет гибко обеспечивать минимальные и максимальные нагрузки в течение суток, поэтому требуется решение для обеспечения стабильной работы энергосистемы, при этом с конкурентоспособными затратами.

МКЭ отмечает, что в сотрудничестве с Эстонией, которая уже рассматривает вопрос об АЭС, ее строительство может быть выгодным для обеих стран, так как обеспечит безопасное и регулируемое энергоснабжение в долгосрочной перспективе.

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