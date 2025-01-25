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Атака дронов на Украину: частично отключено электроснабжение

© Deutsche Welle 25 января, 2025 12:07

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Из-за атаки российских дронов на Украину отключено электроснабжение части жителей Черкасской области. В пригороде Киева поврежден многоэтажный жилой дом.

Россия в ночь на субботу, 25 января, нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками. Как сообщили в своем Telеgram-каналеВоздушные силы ВСУ, всего за минувшую ночь по Украине были выпущены 61 беспилотник и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Украинская противовоздушная оборона уничтожила обе ракеты и 46 БПЛА в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Еще 15 дронов-приманок были сбиты с курса так, что они упали на землю и не причинили ущерба. Повреждения зафиксированы в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Удары по регионам Украины

Глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец сообщил, что российские дроны ударили по объекту критической инфраструктуры региона. В результате часть жителей, в том числе в городе Черкассы, осталась без электричества. Согласно данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в Черкасской области повреждены частные и многоквартирные дома. Вспыхнувший после этой атаки пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в свою очередь сообщил, что над регионом были сбиты четыре российских БПЛА. Повреждено помещение цеха одного из предприятий, выбиты окна жилого дома. Пострадавших не было.

По данным ГСЧС, в юго-западном пригороде Киева - городе Вишневое - из-за атаки дронов поврежден девятиэтажный жилой дом. Оттуда спасены пять человек. Пострадавших нет. В Фастовском районе Киевской области из-за атаки загорелось производственное помещение. Пожар ликвидирован, пострадавших не было.

По данным главы Киевской ОВА Николая Калашника, всего в регионе из-за атаки повреждены шесть автомобилей, выбиты окна в домах. Чиновник также подтвердил, что пострадавших нет.

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