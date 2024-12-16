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Асад переправил в РФ две тонны наличных: FT

© Deutsche Welle 16 декабря, 2024 11:27

Мир 0 комментариев

По сведениям Financial Times, свергнутый сирийский президент вывез в РФ наличные на 250 млн долларов. Деньги предназначались для размещения в российских банках.

Центральный банк Сирии с марта 2018-го по сентябрь 2019 года вывез в Россию на самолетах крупные партии долларов и евро, сообщила в воскресенье, 15 декабря, британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на данные российского таможенного агрегатора Import Genius.

По сведениям FT, в московский аэропорт Внуково были доставлены банкноты номиналом 100 долларов и 500 евро общим весом почти две тонны. Всего за указанный период из Сирии в Москву был осуществлен 21 рейс, в ходе которых в российскую столицу было перевезено более 250 млн долларов. Издание приводит данные о двух рейсах: в феврале 2019-го ЦБ Сирии направил в Москву около 20 млн евро, а в мае того же года - еще 10 млн долларов.

Из документов следует, что деньги, доставленные в Москву в 2018-2019 годах, были направлены в "Российскую финансовую корпорацию" (РФК) и ЦМРБанк. Оба этих банка находятся под санкциями США. Как отмечает FT, РФК - структура Рособоронэкспорта, российской госкомпании по экспорту оружия. До 2018 года ЦБ Сирии не отправлял деньги в российские банки, следует из таможенных данных.

Проблемы из-за нехватки валюты

Источник издания, знакомый с данными Центробанка Сирии, отметил, что в 2018 году валютные резервы этой страны были "почти на нуле". Из-за санкций Центробанк Сирии был вынужден проводить платежи наличными, чтобы закупать в России пшеницу, оплачивать услуги по печати денег, а также "оборонные" расходы, рассказал собеседник газеты. По его словам, Центробанк платил тем, "что было в хранилище".

Согласно российским документам, на которые ссылается FT, из России в Сирию в течение нескольких лет до и после того, как в Москву доставили на самолетах большой объем наличности, отправляли военные компоненты и новые сирийские банкноты, выпущенные на Гознаке. При этом нет никаких данных, что два российских банка, которые получили деньги из Дамаска в 2018-2019 годах, принимали другую наличность из Сирии или любой другой страны.

Газета отмечает, что ЦБ Сирии переправлял деньги в Москву в тот период, "когда сирийский диктатор был в долгах перед Кремлем за военную поддержку, а его родственники тайно покупали активы в России". В 2019 году Financial Times писала, что родственники Башара Асада с 2013 года купили в Москве не менее 20 объектов недвижимости, в том числе 19 квартир в "Москва-Сити".

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