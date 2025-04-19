Архиепископ Станкевич: Война приближает к тайне Пасхи — зло становится «очень осязаемым»

«Когда мы видим кадры, где бомбят мирных жителей, когда люди калечатся и погибают, мы видим, какие плоды приносит зло. Но Пасхальное событие раскрывает истинные причины зла, откуда оно берётся. А берётся оно, прежде всего, из недоверия между людьми, и тогда, когда один хочет нажиться за счёт другого, потому что причины войн всегда кроются в экономических интересах, амбициях и каких-то стереотипах о другом человеке, о другом народе», — отметил Станкевич.

Продолжая объяснять, каким образом война приближает к тайне Пасхи, архиепископ сказал: «Человек поддаётся этому злу, этой жажде, которая живёт в его сердце, и это проявляется не только на личностном уровне, но и на уровне государства. Пасхальные события связывают всё это, как это произошло с Иисусом Христом, когда мы размышляем хотя бы над Крестным путём или последними главами Евангелия, где показано, как подготавливалось, скажем так, покушение на Иисуса. И те же самые механизмы работают в случае любой войны».