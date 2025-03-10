Анна Седокова посвятила песню Янису Тимме: «О нас, обо мне…»

Певица вышла на связь в социальных сетях и поделилась новостями. «За это время я сделала еще несколько важных маленьких шагов. Так невероятно, что наша музыка живет. „Притяжение“ одна из моих любимых песен навсегда», — написала Анна, опубликовав свежее фото и сопроводив его песней Валерия Меладзе и «ВИА Гры» «Притяженья больше нет».

В новом же треке певица пообещала поделиться своими переживаниями. «Я вернулась на студию и записала песню. В ней будет мой ответ и моя история. В ней все. О нас, обо мне. Я долго молчала и никто не знает, что я чувствовала», — поделилась Седокова.

Экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала небольшой кусочек новой песни. «Что ты разбил мое сердце, я не успела опомниться. Разбил его так, как хотел, это точно навеки запомнится. Прошелся по нашей любви с небывалой и странной жестокостью. И вот, посмотри, это я, я твоя, замерла я над пропастью», — поет Анна.

Артистка отметила, что давно не записывала новые песни, а ведь именно музыка помогает ей пережить непростой период. «Я вспомнила, как это, вспомнила, что нигде так, как на студии, я не могу говорить. В понедельник начнем готовить релиз», — добавила Седокова.

Напомним, что ранее Седокова заявляла, что пересмотрит свой взгляд на написание песен. Тогда певица пообещала, что отныне будет делать музыку только о хорошем. До этого поклонники стали массово отмечать, что в музыкальном творчестве Анны послеживает ряд мистических совпадений.

«В какой-то момент я решила, что больше не буду писать песни. Потому что каждая из них сбывалась пророчески. Я буду писать только счастливые. И это было сложно, потому что я не умела. Я не знала, как это. Я правда не знаю, как жить дальше. Иногда я ненавижу то, что пишу», — делилась Анна.