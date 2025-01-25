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Александр Кирштейнс: «Трамп добьется перемирия по одной причине…»

TV24 25 января, 2025 15:43

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Начался второй президентский срок Дональда Трампа. Скоро ли закончится война в Украине? Ответ на этот вопрос искал в том числе и депутат Сейма Александр Кирштейнс, находясь в гостях на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

"Президент США Дональд Трамп пообещал за 24 часа завершить войну в Украине. На данный момент эти обещания рассеялись как дым. Осталось только вроде бы распоряжение Киту Келлогу, его специальному посланнику по делам Украины, завершить эту войну в течение 100 дней. Впрочем, срок постоянно отодвигается. Как мы должны понимать эти последние заявления Трампа по вопросам Украины?" - спросила ведущая программы Анита Даукште.

"24 часа - это как в Библии: мир был создан за 7 дней, это сказано образно, но если мы возьмем, в каком порядке каждый день что происходило, то там все правильно, соответствует науке: да, свет, и далее, как там все развивалось - я думаю, это можно сравнить", - привел пример Кирштейнс.

"В понедельник в Брюсселе состоялось заседание Межпарламентского совета Украина - НАТО (UNIC), и, надо сказать, меня немного удивило, что украинцы устали от этой войны. Многие уже больше двух лет сидят в окопах. Фактически, я думаю, что он [Трамп] добьется перемирия по одной причине - потому что русские не могут продвинуться вперед. Эти 10 квадратных километров, на которые иногда удается продвинуться, за год составляют примерно 3000-3500 - за 10 лет даже половины Латвии не будет.

Ресурсы истощаются, люди устали, опросы показывают, что украинцы в основном со всем этим согласны, конечно, юридически они, и мир тоже, никогда не признают ни Крым, ни оккупированные территории частью России, но те главные возражения, что перемирие как будто дало бы России возможность... Надо сказать, что перемирие даст Украине намного больше возможностей получить более современное вооружение, снабжение и так далее.

Я думаю, важно, что Трамп сказал: если Россия не согласится, это будет довольно ужасно для ее будущего", - убежден Кирштейнс.

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