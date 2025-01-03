Активист пожаловался на Деда Мороза: результатом стало целое расследование обмудсмена

Это неуважение к латышской культуре?

Суть в том, что в латышском тексте сказочный персонаж назван Ziemassvētku vecītis, а в русском - Дедом Морозом, что по мнению заявителя, неприемлемо: попытка «обрусить» этого персонажа является проявлением неуважения к латышской культуре. А это, в свою очередь, говорит о низких этических и профессиональных стандартах авторов LSM... ну и так далее.

Письмо попало к омбудсмену общественных СМИ Эдмунду Апсалонсу, в задачу которого входит оценить соответствие публикации первой и третьей статьям Закона об общественных средствах массовой информации, а именно, на предмет того, не нарушены ли этические принципы и инструкции самих редакций общественных СМИ.

В итоге Эдмунд Апсалонс, детально изучив вопрос, ответил: "Здесь вопрос стоит даже не только в верности перевода латышского названия Ziemassvētku vecis на иностранные языки, а более глобально - в том, это единый персонаж для всех стран или у каждой есть свой Ziemassvētku vecītis? Если это один и тот же герой для всех стран (а в википедии встречается 120 его разных названий), то вполне допустимо, что в каждой стране может использоваться свое оригинальное обозначение этого персонажа на языке страны. Если же у каждый страны свой герой, то, говоря конкретно о нашем, латышском, следует и название сохранять в оригинальном звучании».

Далее омбудсмен полушутя-полусерьезно поясняет, что поскольку до Рождества осталась буквально неделя, на более углубленное расследование, существует ли Рождественский дедушка сам по себе или параллельно вместе с дедом Морозом - времени совершенно нет. То есть дать заключение о том, что его вообще-то нет или он существует только, как миф или определенный образ культурной идеологии, омбуд не берется.

Омбудсмен также поясняет жалобщикам, что в русском языке нет выражения Рождественский дедушка как такового. А есть общепринятое "Дед Мороз" (для обозначения персонажа в своей стране) либо Санта Клаус (если речь идет о зарубежном герое). Таким образом вполне логичны такие конструкции, которые употребляет в статье LSM+.

Омбуд также допускает, что в связи с агрессией России против Украины, российский Дед Мороз – как и многие россияне - вполне мог иммигрировать в Латвию, и тогда информация о том, что "Деду Морозу следует писать в Латвию", вполне логична и достоверна.

В свою очередь, главный редактор LTV Синтия Роке в своем ответе на запрос омбудсмена общественных СМИ копнула глубже - оказалось, употребление конструкции Дед Мороз характерно не только для русских текстов, но также встречается и в белорусском (Дзед Мароз), и в украинском (Дiд Мороз) языках, то есть свойственно славянской фольклорной традиции.

В итоге Дед Мороз (и LSM+) были полностью оправданы, а перевод названия Ziemassvētku vecītis как Дед Мороз признан не противоречащим целям, указанным в 1 статье Закона об электронных средствах массовой информации и основным принципам, отраженным в 3 статье Закона об общественных СМИ, а также кодексу этики общественного СМИ и его редакционным инструкциям.

«И никто не осмеливается сказать заявителю - не занимайся ерундой»

Press.lv обратился за комментарием этого дела в Объединение юристов Латвии. И вот как там оценили ситуацию.

Председатель Объединения юристов Латвии Рихард Бунка сказал:

-Насколько я понимаю, Санта Клаус, Дед Мороз или Рождественский дедушка - все-таки персонаж не реальный, а мифологический. Я до сих пор ни разу не слышал, чтобы сказочный персонаж оценивался с политическо-юридической точки зрения. Это абсурд. Кроме того, русское название Снегурочка в латышском тоже не переводится дословно, наша Sniegbaltīte - это скорее Белоснежка. Но латыши его употребляют и для обозначения помощницы Деда Мороза. И что теперь? Вообще, если уж поднимать этот вопрос на юридический уровень, то что может помешать тем же финнам предъявить претензии всему миру – а с чего это вы нашего Йоулупукки (финск. Joulupukki ) называете Санта Клаус или Ziemassvētku vecītis.

Не надо вмешивать сказочных персонажей в политику. Это же просто бессмысленная растрата средств, - заявитель пищет абсурдную жалобу, отрывает специалистов от серьезной работы на расследование какой-то ерунды. И никто не осмеливается сказать ему - не занимайся ерундой и не отрывай людей от работы. Нет, они начинают рассматривать.

Юрист Эдгар Аверин, член общественной организации юристов Латвии:

-Это напоминает Рим времен правления императора Нерона. Когда город горел, Сенат занимался обсуждением животрепещущего вопроса – мужского или женского пола какой-то третьеразрядный божок из римской мифологии? В нашем случае это просто нецелесообразное расходование государственных средств. Есть ведь гораздо более важные вопросы, на которые следовало бы обратить свое внимание и приложить усилия для приведения в порядок.