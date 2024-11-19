Актер из «Сватов», переехавший в Испанию: «Не готов работать дворником. В России у меня только такое будущее»

За плечами Александра Феклистов множество ярких ролей, но в последнее время его чаще узнают по образу Берковича в сериале «Сваты» — и это неудивительно, ведь телепроект имел колоссальную популярность.

Артисты и съемочная группа с теплом вспоминают время, когда все они дружно работали над созданием новых серий. Феклистов тоже отзывается о былом времени с благодарностью.

«Это была такая чудесная атмосфера, созданная умнейшим, талантливейшим режиссером Андреем Яковлевым, с такой замечательной командой, что постоянно вспоминаешь, как же это было здорово», — говорит артист.

После начала войны Александр Васильевич уехал из России. Теперь 68-летний актер живет в Испании.

«Я не готов идти работать опять дворником, истопником и так далее. А будущее у меня только такое было в России», — резюмирует артист в подкасте с Марком Лави и Антоном Привольновым.

В Испании Феклистов не стал заниматься актерской профессией. Сейчас Александр наслаждается испанской кухней, много пишет, читает, смотрит фильмы. «Мне не скучно, мне интересно. Если не лениться, можно много чего делать», — поясняет мужчина. И хотя он не нашел работы по призванию, он рад жить у моря, раз уж у него есть такая возможность.

В 2022 году актер дал интервью, в котором осудил действия российских властей и поддержал украинских коллег. После этих высказываний театр, в котором служил Александр Васильевич, убрал из репертуара спектакли с его участием. После этого артист принял решение об отъезде.

ФОТО скриншот видео фильма "Сваты"