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Аэропорт: отсутствие подходящих самолетов ограничивает запуск прямых рейсов из Риги в США

© LETA 5 февраля, 2025 08:30

Бизнес 0 комментариев

LETA

Начало прямых рейсов из Риги в США ограничивается отсутствием подходящих самолетов, заявила в интервью агентству ЛЕТА председатель правления аэропорта "Рига" Лайла Одиня.

Она отметила, что проблема наличия самолетов существует повсеместно, в том числе и у американских перевозчиков нет достаточного количества самолетов, подходящих для полетов в Ригу.

В то же время Одиня добавила, что в настоящее время на рынке представлено новое поколение узкофюзеляжных самолетов серии "Airbus A321XLR", которые могут преодолеть, например, расстояние от Нью-Йорка до Риги без посадки, но пока их получили только некоторые перевозчики.

По ее словам, как только таких самолетов станет больше, можно будет рассматривать возможность прямых рейсов из Риги, так как в настоящее время авиакомпании, имеющие большие самолеты для перевозки большого количества пассажиров, даже не рассматривают возможность полетов в Ригу.

Отвечая на вопрос, открыла ли какая-либо авиакомпания базу в Риге, Одиня сказала, что недавно базу в Риге открыла норвежская авиакомпания "Norse", но она выполняет больше административные функции, и разговоров о возможности иметь здесь самолеты и летать из Риги не было.

"Однако я думаю, что в будущем мы будем вести переговоры с этой авиакомпанией о том, чтобы здесь базировался не только административный персонал, потому что у них есть самолеты, которые подходят для полетов в Америку и могут выполнять межконтинентальные рейсы. Мы много работаем над этим направлением", - сказала Одиня.

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