Аболиньш или Рыбакова? Кто займёт пост президента Банка Латвии

Неофициально среди кандидатов также упоминается член совета Банка Латвии Кристине Черная-Межмале. В число возможных кандидатов входит и член совета Банка Латвии Санита Пургайле, но ее шансы занять пост президента банка оцениваются как довольно низкие, сообщает ЛТВ.

Также в числе кандидатов упоминается глава Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс, однако некоторые парламентские фракции критически оценивают его возможности занять этот пост. В свою очередь руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте сам предложил свою кандидатуру на должность президента.

Оппозиционный "Объединенный список" официально выдвинул кандидатуру бывшего главы Банка Латвии Мартиньша Казакса, но его шансы вновь занять этот пост оцениваются как невысокие, отмечает ЛТВ.

Премьер-министр Эвика Силиня ранее заявила, что коалиция не будет ждать окончания срока выдвижения кандидатов на пост президента Банка Латвии 31 января и как можно скорее примет решение о едином кандидате.

По словам премьера, в настоящее время рассматриваются несколько кандидатур на этот пост.

Как сообщалось, на переговорах коалиции о едином кандидате на пост президента Банка Латвии больше не рассматривается ни кандидатура Казакса, ни руководителя финансового учреждения развития "Altum" Рейниса Берзиньша.

Срок полномочий Казакса истек 21 декабря прошлого года, но политики не смогли договориться о выдвижении единого кандидата - "Прогрессивные" вместе с "Новым Единством" выдвинули на переизбрание Казакса, а Союз зеленых и крестьян - Берзиньша. За день до голосования по кандидатурам в Сейме премьер-министр заявила, что коалиция снимает своих кандидатов и начнет переговоры, чтобы договориться о едином кандидате.