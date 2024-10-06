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А вы бы заплатили? Из-за странного случая в супермаркете завязалась бурная дискуссия в соцсети

la.lv 6 октября, 2024 17:44

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С женщиной по имени Кристине произошел случай, который заставляет задуматься, что это было: попрошайничество, мошенничество или человеку в самом деле требовалась помощь?

Вот что она пишет в соцсети Threads: "Вечер пятницы в Rimi, касса самообслуживания. Подходит незнакомая женщина и рассказывает, что забыла дома деньги, а продукты уже отсканировала. Не могла бы я заплатить за ее продукты, она сразу же перечислит заплаченную сумму на мой счет. Спрашиваю, в порядке ли у нее с головой, если я должна оплатить счет примерно на 100 евро за незнакомую женщину и дать свой банковский счет. Она обиделась! Рядом какой-то мужчина все же заплатил. Кого больше обжуливают?"

Этот пост собрал более 200 комментариев - люди активно делятся мыслями:

- Я бы точно сказала "нет"! Не знаю, хотели обжулить или нет, я бы даже не стала углубляться. Хочешь идти за покупками - так сделай все необходимые действия: загрузи карту в телефон, в часы, куда больше нравится. Зачем мне решать чужую проблему, которая, извините, не является экстремальной. Если бы я забыла деньги дома, поехала бы за ними, а не навязывалась другим в магазине, чтобы решали мои проблемы!

Кто-то советует в таких ситуациях "сделать Google Wallet, если есть аккаунт PayPal. Мне тоже как-то случилось стоять с продуктами на кассе и обнаружить, что кошелек остался дома. После недолгой возни удалось подключить PayPal к Google Wallet и заплатить. Был стресс, но все получилось!"

Еще кто-то не понимает, почему люди боятся давать незнакомцам свой банковский счет: "В чем проблема - дать счет, что, его кто-то украдет или лишние деньги перечислит? Ты что-то продаешь в интернете - ты даешь свой счет совершенно незнакомым людям, ты на работе даешь свой счет, чтобы перечислили зарплату. Счет - это не личная собственность, его выдает банк, чтобы ты пользовалась, когда нужно! В конце концов, я попросила денег на билет у случайного мужчины около автовокзала. Добралась домой и поняла, что люди очень трусливы!"

Одна женщина заявляет: "С тех пор как где-то прочитала, что просят карту клиента и снимают все накопленное, я больше даже ее никому не даю".

Несколько человек рассказывают о том, как оказались в аналогичном положении: "У меня как-то раз была ситуация: пошла с дочерью в магазин, положили товары и т.д. Там сумма была на 30 евро, толком не помню. И я посмотрела, увидела, что карту не взяла с собой, подумала - хорошо, заплачу телефоном. Беру его, смотрю - разрядился. Я подошла к инфокассе, спросила, нет ли у них зарядки, чтобы на пару процентов зарядить и заплатить. Она посмотрела, говорит, что нет. И оплатила со своей карты. Мне было так неудобно, но я сказала, что приду позже и отдам. Так и сделала".

Есть и те, кто предупреждает, что банковские данные чужим людям все же лучше не разглашать: "А куда это, интересно, все бесконтактные платежи вдруг пропали? Ведь деньги из банкомата теперь и без карты можно снять, кстати".

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