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А у соседей снова дешевле: сравниваем цены на куриные яйца

Редакция PRESS 5 декабря, 2024 20:41

Новости Латвии 0 комментариев

Фото Facebook

На этой неделе журналисты la.lv сравнили цены на куриные яйца в разных странах мира. Оказалось, что Латвия в этом ТОПе на 41 месте из 98 стран. 

Упаковка из 12 яиц (для статистического подсчета использовались не десятки, а дюжины) стоит в Латвии 2,59 евро. При этом у наших соседей - Литвы и Эстонии - яйца стоят дешевле - Литва занимает 45-е место в списке с ценой 2,50 евро, а Эстония - 47-е место с ценой 2,46 евро.

Самые дорогие яйца в Швейцарии - €6,58. На втором месте Новая Зеландия со средней ценой на яйца (за 12 штук) - 6,02 евро, на третьем - Дания с 4,29 евро.

Согласно информации, содержащейся в официальной базе данных Центрального статистического управления, средняя розничная цена яиц (10 штук) в октябре 2024 года составляла 2,48 евро. Годом ранее, в октябре 2023 года, цена составляла 2,51 евро. Пять лет назад, в октябре 2019 года, она составляла 1,78 евро.

Член правления и исполнительный директор Латвийской объединенной ассоциации птицеводства (LAPNA) Анна Эрлих говорит: «Цены на яйца складываются из производственных затрат (стоимость кормов, энергии, зарплаты персонала и т. д.) и расходов, связанных с соблюдением лучших практик производства и благополучия, установленных законодательством ЕС.

Поскольку в ЕС действуют самые высокие в мире стандарты/требования к защите птиц, яйца, произведенные в Латвии и ЕС, стоят дороже, чем яйца, импортированные из третьих стран, где эти стандарты благополучия не соблюдаются.

Кроме того, следует учитывать, что производители яиц постепенно отходят от клеточного производства яиц, при этом способ содержания кур составляет все более значительную часть цены яйца.

LAPNA ознакомилась с отчетом Совета по конкуренции о наценках на продукцию, произведенную в Латвии, в магазинах и согласна с тем, что применять более высокую наценку к продукции, произведенной в Латвии, нечестно».

Есть ли у цен на яйца основания для роста в ближайшем будущем? Как отмечает исполнительный директор LAPNA, «поскольку на цену яиц влияют цены на зерно и другие кормовые ингредиенты, электроэнергию, а также налоговое бремя страны, цена яиц напрямую связана с изменениями в этих „сферах“. Крупные латвийские производители заинтересованы в повышении эффективности, чтобы снизить затраты и сохранить конкурентоспособность. Поскольку общество отходит от производства в клетках, нет причин думать, что яйца станут дешевле».

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