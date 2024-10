А так можно было? Ресторан в Риге заставил столиками парковку для инвалидов

Парковка предусматривалась на тротуаре, но ресторан получил разрешение на использование этой части тротуара под свой бизнес. И еще до того, как знак сняли, установил на месте парковки столики и заборчик.

Kādam deģenerātam jābūt, lai šo dabūtu gatavu? pic.twitter.com/npaVo6sbQy — Ivars Auziņš (@IvarsAuzins) September 30, 2024

Парковка для инвалидов была перенесена чуть дальше. Однако пока знаки не сняли - догадаться об этом не представляется возможным. А нарушение - на лицо.

Забавно, что название у ресторана говорящее - "Этому месту не нужно названия" (This Place Doesn't Need A Name).