А результат того стоит? Синиля о неприятном процессе выбора нового главы банка Латвии

Отвечая на вопрос о том, каковы были основные проблемы, Силиня сказала, что процесс был довольно политизированным. "Есть много должностей, для которых процедура отбора кандидатов ясна, например, кандидата выдвигает министр, затем проводится голосование в Сейме", - сказала она.

Она напомнила, что в декабре прошлого года "Новое Единство" и "Прогрессивные" выдвинули на эту должность Мартиньша Казакса, но, увидев, что он не может набрать большинство голосов, сняли его кандидатуру. По словам Силини, коалиционные партии не хотели, чтобы при помощи оппозиции был избран тот кандидат, за которого точно не хотелось бы голосовать.

"Мы должны признаться себе, что этот процесс [...] был, конечно, нелегким и для меня, потому что потребовалось много времени и энергии, чтобы понять, как мы придем к единому кандидату от коалиции. Но важен результат", - сказала премьер-министр.

Она добавила, что кандидатура Казакса на данный момент имеет большинство голосов в Сейме. Его репутация не вызывает сомнений, и он соответствует всем критериям, выдвинутым коалицией.

"Избрание Казакса будет хорошим результатом, но сам процесс, безусловно, проходил в неудачное время, когда принимался государственный бюджет. При ином подходе можно было бы уделить гораздо больше времени выдвижению кандидатур. Этот процесс не был приятным ни для кого, и я сожалею, что он занял так много времени", - сказала премьер-министр.

По подсчетам агентства ЛЕТА, кандидатура Казакса на должность президента Банка Латвии на второй срок может получить в Сейме по крайней мере 61 голос.