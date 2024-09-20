А давайте доверим Госконтролю ревизию расходов Сейма? Инициатива «Прогрессивных»

В настоящее время закон о Госконтроле предусматривает, что он не может проводить ревизию расходования средств в парламенте. "Прогрессивные" считают, что эта норма должна быть исключена из закона, а в регламент Сейма внесена соответствующая норма, которая даст Госконтролю право проводить ревизию в парламенте.

Согласно закону, ревизии Госконтроля могут проводиться во всех государственных, муниципальных учреждениях и предприятиях и других организациях, за исключением Сейма. Депутаты считают, что для такого исключения нет обоснований и оно противоречит принципам хорошего управления.

Как указывают "Прогрессивные", у общественности должна быть возможность получить достоверное представление о том, как бюджетные средства используются для обеспечения работы Сейма. Открытость и прозрачность этой информации будет способствовать повышению доверия общества к Сейму как к высшему законодательному органу и к политической системе страны в целом.

"Прогрессивные" отмечают, что исключительное положение Сейма не позволяет удостовериться в целесообразности и законности расходов парламента и самим депутатам. "Это неправильно, когда законодатель, который регулярно получает от Госконтроля заключения и критику в отношении расходов других учреждений, сам не подвергается аналогичной проверке", - подчеркивают авторы предложения.

В настоящее время эффективность и законность расходов и годовой отчет Сейма проверят комиссия по публичным расходам и ревизиям и внешний аудитор, однако это, по мнению "Прогрессивных", не гарантирует независимости результатов ревизии.