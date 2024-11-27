90 евро в год? Что-то не так с деньгами на обещанные факультативы по русскому языку

Суд, как уже рассказывал press.lv, не проникся аргументами истцов и не усмотрел нарушений конституционных прав детей. Ведь желающим, как заверили суд чиновники от образования, доступны занятия в кружках по интересам или на факультативах - целых три часа в неделю, и даже за счет самоуправления. А значит, при желании, можно изучать родной русский 12 часов в месяц и даже больше, если родители пожелают.

Но на поверку все оказалось не так-то просто: чтобы в садике или школе запустить факультатив или кружок по русскому языку с бюджетным финансированием, нужны, во-первых, заявления родителей, во-вторых, педагоги должны были написать соответствующую программу и до 7 сентября успеть запросить у самоуправления средства на ее реализацию. Кто-то успел это сделать, кто-то нет. В-третьих, и это, пожалуй, оказалось самым трудным, предстояло найти преподавателей, готовых работать с нагрузкой всего три часа в неделю.

Недавний телефонный опрос детских садов, по всей Латвии, выбранных Press.lv наугад, показал, что о возможности бесплатных занятий по русскому языку для своих воспитанников знает лишь два из десяти опрошенных заведующих. Остальные поблагодарили нас за информацию о возможностях изучать родной русский за счет самоуправления, и либо признались, что просто не в курсе таких возможностей, либо родители об этом не просили. В результате только в одном из всех детских садов Риги, Елгавы и Юрмалы, с которыми удалось созвониться, занятия по русскому языку проводятся - это в садике "Galaktika".

Администрация Юрмальского частного садика "Galaktika" заверила, что в их заведении педагоги ведут такие занятия, несмотря на мизерное финансирование, полученное от Юрмальского самоуправления на эти цели - на год это 90 евро:

- Оплатить труд преподавателя при таком финансировании, конечно, нереально. Мы оплачиваем его из своих средств, то есть из бюджета детского сада. Ведь на 90 евро можно купить разве что комплект учебников и оплатить один день работы воспитателя. Это несерьезно. Но отчитаться они, конечно, смогут - финансирование дали. К счастью, нам не пришлось брать преподавателей со стороны - детям русский язык преподают сами воспитатели, которые хорошо владеют и латышским, и русским. И специально ездить никуда им не нужно. Преподают на своем рабочем месте, в группах.

Русскоязычных детей в детском саду "Галактика" довольно много, отмечают в руководстве дошкольного заведения, поэтому посещают занятия целой группой - никто не отказался от изучения русского в кружках. Вот только у руководства садика осталось недоумение - в чем причина такого скудного финансирования?

Адресуем вопрос Юрмальской муниципальной администрации. Представитель Управления коммуникации Мара Мичуле поясняет, что в Юрмале финансирование было запрошено на реализацию только одной программы по интересам - на преподавание языка, культуры и истории нацменьшинств:

- Программа занятий по интересам заявлена Юрмальской Межмальской основной школой. Там проходят занятия по изучению языка нацменьшинств, истории и культуры по программе Юрмальского детского и юношеского центра. С сентября этого года эти занятия посещают ученики с первого по пятый классы упомянутой школы - всего три группы (в первой - восемь учащихся, во второй - четырнадцать, в третьей - двенадцать). Финансирование, выделяемое этому центру, идет из государственных целевых дотаций на оплату труда педагогов и обязательные выплаты социального страхования и составляет 307 евро в месяц ( с сентября по декабрь 2024 года) - всего 1228 евро. А дошкольное заведение "Galaktika" получило дотацию только на приобретение учебных пособий. Таким был запрос. Целевая дотация на закупку учебных пособий зависит от числа учащихся, и в случае "Галактики", где языковые занятия в детском саду посещают 18 воспитанников, сумма дотаций составляет 90 евро в год. Так что каждое заведение получило финансирование в зависимости от заявленных целей.

У каждого учебного заведения есть право запросить финансирование на приобретение учебных пособий, если руководство учебных заведений до 5 сентября предыдущего года ввело и подтвердило в Государственной информационной системе образования сведения о числе учащихся на 1 сентября прошлого года. Свою очередь Министерство образования на основании закона о бюджете на следующий год и в рамках выделенного финансирования может выплатить бюджетные средства на приобретение учебных пособий на год самоуправлениям, государственным вузам, основавшим учреждения среднего образования, а также учредителям частных школ и детских садов, программа которых соответствует государственному курсу и госстандартам, - а именно - учебники, справочную литературу, игры и методический материал, учебные пособия для реализации программы языка, культуры и истории нацменьшинств.

Наталия, мама второклассника одной из школ Ропажи, рассказала, что , насколько ей известно, в школе, где учится ее ребенок, у детей с родным языком русским нет возможности изучать язык семьи.

- Ни в кружках, ни на факультативах наши дети родной русский не изучают- по крайней мере нам, родителям, такого даже не предлагалось.

- Но вы бы хотели, чтобы ребенок мог обучаться русскому хотя бы на факультативе или в кружке?

- Конечно! Мы, родители, так загружены на работе, что на изучение русского языка у нас по вечерам уже не остается сил. Естественно, мы общаемся с ребенком в семье, но этого мало - нужно все-таки и лексике, и грамматике время уделять, и какие-то сочинения ребенку задавать, и проверять ошибки.

...О том, государство или самоуправление может такую возможность предоставить, и детей будут бесплатно обучать родному русскому три часа в неделю, если родители подадут руководству соответствующую заявку, мама школьника узнала лишь от press.lv. В школе об этом родителей не информировали.

Вероника рассказала, что ее дети уже с прошлого года посещают школьные факультативы по русскому языку:

- Хотя время их проведения, честно признаюсь, очень неудобное. Кружок русского языка ставят в расписании или нулевым уроком, или восьмым-девятым по счету, когда дети уже уставшие, и у них все мысли лишь о том, как бы поскорее добраться до дома. Многие одноклассники моего сына уже перестали ходить на эти факультативы. Оценок все равно не ставят, контрольных нет, экзаменов сдавать не надо. А время уроков крайне неудобное. Продолжают ходить только дети, в семьях которых родной язык, история и культура по-настоящему ценятся.

Я заметила, что многие родители, у которых нет времени индивидуально обучать ребенка родному языку, просто махнули рукой - ну, и ладно. Раз экзамена сдавать не надо, пусть учится сразу на латышском, зачем забивать голову кириллицей? В результате эти дети говорить на русском, может, и научатся, но писать на своем родном уже будут с ошибками: русский язык сложный, требует усиленного внимания. И без преподавания уровень его будет только падать.

- Как вы решаете эту проблему в своей семье?

- Дети ходят на занятия в школе, пусть это кружки по интересам. Дома читают, обсуждаем прочитанное. Подумываем о записи в школу удаленного обучения. Благо, живем в двадцать первом веке, и есть интернет.