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8000 1201 — единый номер, куда звонить в случае происшествий в Риге: Линда Озола

Редакция PRESS 10 декабря, 2024 10:47

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"Чтобы рижанам легче было запомнить единый номер столичного диспетчерского центра, в ближайшие месяцы планируется перейти на короткий номер  - 1201. А к диспетчерской команде, принимающей звонки, планируем присоединить и других операторов, которые сейчас работают в другом структурном подразделении столицы, только в рабочее время, - это сотрудники Рижского краевого центра жителей", - рассказала press.lv вице-мэр Риги Линда Озола (фракция Kods Rīgai).

- Телефонная связь с Рижским самоуправлением непременно должна оставаться как один из принципов Агентства одной остановки. Люди должны иметь возможность позвонить в думу по телефону и сообщить о своей проблеме. Ну, а чтобы упростить коммуникацию, мы ввели единый номер для звонков в самых разных ситуациях. Это постепенный процесс. Далее система будет дорабатываться и совершенствоваться, но на  первом этапе мы начали с создания номера, куда люди могут звонить в случае всевозможных инцидентов. 

Это и чрезвычайные происшествия и несчастные случаи и прочие события в столице, о которых люди желают сообщить и взамен получить консультацию или помощь ответственных служб.

 -Но ведь в чрезвычайных ситуациях или происшествиях принято звонить в Службу спасения 112, в полицию - 110 или в неотложку 113? Люди уже знают, что они действуют по всей стране. Не будет ли единый номер Рижского самоуправления  1201 дублировать уже имеющиеся номера и вносить путаницу в уже отработанную систему?

- Этот единый центр звонков организован на базе бывшего столичного оперативного центра управления транспортным сообщением. Поэтому и сейчас, большинство звонков  связано с разными проблемами и  опасными ситуациями на дорогах на дорогах - это и ДТП, и ямы, и упавшие на проезжую часть или тротуар деревья, и какие-то другие препятствия для нормального передвижения транспорта.  В таких случаях можно будет звонить на этот номер, но не только. Могут быть и другого рода опасные ситуации - например, какое-то дерево сломалось под ударом молнии или от старости и вот-вот может рухнуть, или какая-то ветка нависла над проводами  и грозит упасть на дорогу. Зимой  могут быть другие ситуации, связанные с чисткой крыш и дорог от снега и льда: какой-то кусок льда может нависнуть над тротуаром и представлять угрозу для прохожих. Люди могут смело звонить на единый номер и обо все этом сообщать. Жителям столицы не нужно будет самим разбираться, какая служба за что отвечает: достаточно будет позвонить на центральный единый номер 8000 12 01,  а диспетчеры, принимающие звонки, уже сами решат, какому ведомству передать эту информацию.

То есть дело рижан позвонить, а перенаправить такой звонок по назначению - уже ответственность самоуправления. Таким образом ведомство, которое должно будет устранить беспорядок, получит задание уже от диспетчера самоуправления и приступит к работе. Рижанам не придется ломать голову над тем, какое предприятие или ведомство отвечает за решение проблем в том или ином случае.

- Сколько людей за это время воспользовалось такой возможностью и сообщило о каких-то проблемах?

- В месяц мы получали примерно 1100 звонков на единый номер самоуправления. Это были и жалобы  на неработающие светофоры, и на несанкционированные свалки в столице, и на перебои в водоснабжении, связанные с повреждением водопровода. Сообщали люди и о пожарах в столице, а также о том, что кому-то из рижан требуется срочная помощь.

- Не упускается ли драгоценное время из-за передачи информации по цепочке от одной службы другой?

- В настоящее время мы изучаем, как такого рода услугу сделать как можно более доступной и простой для всех сторон. Мы не принимали на работу новых сотрудников, а обходимся силами уже много лет действующего центра управления дорожным движением, который принимал лишь звонки, связанные с инфраструктурой дорожного движения.  По всем остальным проблемным вопросам рижанам самим приходилось искать, кому звонить и куда обращаться в той или иной ситуации. Поэтому сейчас мы совершенствуем систему - упрощаем доступ и расширяем спектр услуг.

Логично, что если в каком-то столичном парке упало или грозит упасть какое-то дерево, можно сообщить предприятию Rīgas meži, но теперь рижанам сами не нужно искать этот номер и обращаться наугад во все службы в поисках ответственной, - они смогут позвонить на единый номер и сообщить суть проблемы.  А далее уже звонок будет перенаправлен по назначению, и проблему решат.

Что касается звонков в оперативные службы, которые могут дублироваться и создавать путаницу, то здесь я не соглашусь, поскольку в настоящее время и оперативные службы нередко перенаправляют часть поступающих им звонков нам  в самоуправление, - если они касаются работы наших служб. Это касается и службы 112, которая принимает сообщения о каких-то чрезвычайных происшествиях или авариях. Если инцидент произошел в столичном самоуправлении,  диспетчеры 112 теперь передают информацию и на единый номер  столичного самоуправления 8000 12 01.  Наше сотрудничество с государством заключается в том, что мы соблюдаем принцип одной остановки: так, оператор ГПСС не ищет, какое из столичных ведомств отвечает за устранение той или иной проблемы, а передает информацию напрямую по единому телефону Рижского самоуправления, диспетчер которой переадресовывает информацию ответственной службе.

- Сколько диспетчеров одновременно принимают в столице такие важные звонки?

- Единый центр звонков Рижского самоуправления  - это часть нашего Центра управления гражданской обороны и оперативной информации , который был создан еще в начале 2023 года. Этот центр  работает в круглосуточном режиме. Одновременно принимают звонки пять операторов, это пять штатных мест. Зарплата каждого из операторов составляет 1476 евро в месяц до уплаты налогов. Ежемесячно самоуправлению приходится оплачивать и аренду помещений, где эти операторы принимают звонки, и коммунальные платежи. Общие затраты на содержание единого центра звонков Рижского самоуправления составляют 8 687 евро плюс коммунальные платежи (плата за электричество, водоснабжение и отопление). Сотрудники из нашего столичного центра управления оперативной информацией, которые занимаются не только вопросами гражданской обороны, но вопросами  кризисного управления, а также перенаправляют потоки информации Единого центра звонков столичного самоуправления.

Чтобы рижанам легче было запомнить единый номер столичного диспетчерского центра, в ближайшие месяцы планируется перейти на короткий номер  - 1201. А к диспетчерской команде, принимающей звонки, планируем присоединить и других операторов, которые сейчас работают в другом структурном подразделении столицы, только в рабочее время, - это сотрудники Рижского краевого центра жителей.  Мы планируем присоединить и эти звонки к Единому центру звонков столичного самоуправления. То есть в планах - превратить Единый центр звонков не только в место, куда будут сообщать о происшествия, но также давать консультации и предоставлять важную для рижан информацию. Таким образом по единому номеру можно будет как сообщить о происшествии, так и получить необходимую справку.

- Насколько оперативно  информация будет передаваться и исполняться?

- Такой единый центр звонков как раз и создан из-за того, что не всегда удавалось  своевременно  отреагировать на сигналы жителей. И сейчас оператор, получая какое-то сообщение по телефону или по электронной почте “1201@riga.lv”, в считанные минуты передает информацию для дальнейшего исполнения ответственной структуре. Насколько быстро переданный сигнал или жалобу удастся удовлетворить, уже зависит от конкретной ситуации.

Конечно, если речь идет о яме в асфальте или на проезжей части, то за час все организовать и ее залатать не получится, но вполне возможно передать информацию тем, кто этим будет заниматься. Еще мы создали регистр, в котором моментально фиксируется вся информация - когда жалоба подана, как скоро ее рассмотрели и устранили (или не устранили) проблему. За всем можно будет удобно следить - в какой момент о проблеме сообщили и как скоро после этого и кем она была  (или не была) устранена. То есть теперь есть возможность вести контроль за процессом - пошагово.  А значит, самоуправление может поторопить исполнителей в случае, если решение проблемы вдруг слишком затянулось.   

 

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