«На самом деле, я думаю, что для одной части российского народа Путин все еще является президентом. И пока мы это не признаем и не поймем, мы можем здесь разговаривать... И я все еще думаю, будут ли они такими большими патриотами в латвийской армии и будут ли они защищать латвийское государство? Я в этом очень сомневаюсь», - продолжил Гулбис.

Бывший министр внутренних дел признает, что, возможно, новое поколение интегрируется в наши латвийские структуры, в том числе и в структуры безопасности.

«Я также знаю, что в силовых структурах работают люди русской национальности, которые прекрасно говорят по-латышски, но старшее поколение живет в двухобщинной стране и по-прежнему считает своим президентом того, кто находится в 800 км к востоку», - сказал Гулбис, обсуждая вопросы социальной интеграции в программе „Пресс-клуб“ на телеканале TV24.

Гулбис также упомянул о проблеме интеграции в Швеции, которая, по его словам, является «плохим примером».

«Я думаю, там 800 000 иммигрантов, и мы видим, что даже полиция и министр внутренних дел признают, что они не справляются с этими бандами иностранцев. И на самом деле, девушкам в Гетеборге, Мальме запрещено находиться на улице после 24 часов вечера. Так что интеграция там провалилась», - отметил Сван.