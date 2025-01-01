Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

4 из каждых 10 предприятий хотят внедрить решения ИИ в рабочий процесс

Редакция PRESS 1 января, 2025 15:57

Бизнес 0 комментариев

Пока часть общества всё ещё с недоверием относится к цифровым решениям, обладающим зачатками логического мышления, воспринимая их как конкурентов за рабочие места, компании уже спешат осваивать инструменты искусственного интеллекта (ИИ). Результаты исследования «Цифровой портрет руководителя 2024» показали, что интерес к интеллектуальным решениям велик, и предприниматели готовы доверить им самые разнообразные рабочие задачи. Наибольший спрос существует на инструменты, которые могли бы планировать загрузку персонала, готовить официальные документы и собирать бухгалтерские данные.

Решения ИИ в бизнес-среде уже два года являются «горячей» темой. Однако, если раньше большинство руководителей компаний ограничивались лишь любопытством к новым инструментам, то прошедший год ознаменовал переход к реальным действиям. В настоящее время уже 43% респондентов используют генераторы текста, а 23% — генераторы визуальных материалов. 18% познакомились с виртуальными ассистентами, и столько же используют решения для автоматизации рутинных задач. Однако предприниматели не собираются останавливаться на достигнутом. Их амбиции куда масштабнее.

Согласно ежегодному исследованию «Цифровой портрет руководителя», проведённому разработчиком популярной бухгалтерской системы в Латвии Jumis, интерес латвийских компаний к внедрению ИИ-инструментов выше, чем когда-либо прежде. 44% всех респондентов сообщили, что готовы доверить компьютерным программам такие трудоёмкие задачи отдела кадров, как планирование загрузки и составление графиков работы. 42% без колебаний передали бы ИИ подготовку официальных писем, договоров, распоряжений и других документов, что позволило бы снизить нагрузку на делопроизводителей и юристов. 38% рассматривают возможность использования цифровых решений для облегчения работы бухгалтеров. Эти задачи включают обработку входящих счетов, подготовку отчетов и деклараций, а также прогнозирование денежных потоков в обозримом будущем в зависимости от различных сценариев на рынке. Почти такой же интерес вызывает использование инструментов, которые могли бы с минимальным участием сотрудников создавать записи и визуальные материалы для социальных сетей компании, а также ИИ для обслуживания клиентов — интеллектуальных чат-ботов.

«Латвийский бизнес открыт и готов к ИИ-решениям — это главный вывод из этого раздела исследования. Уже более трети всех респондентов хотят использовать интеллектуальные цифровые инструменты в работе компании для повышения производительности труда. Это позволяет предположить, что рано или поздно эти предприниматели найдут наиболее подходящие инструменты для увеличения своей конкурентоспособности. Если они оправдают ожидания, то в обозримом будущем примеру прогреессивных последуют и другие, а ИИ получит чётко определённые рабочие обязанности» — прогнозирует руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Исследование «Цифровой портрет руководителя 2024» было проведено осенью 2024 года, в нём приняли участие 372 руководителя, начальника отделов и сотрудников латвийских компаний.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать
Загрузка

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать

Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

Мир 0 комментариев

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Читать

НАТО начинает миссию мониторинга Baltic Sentry в Балтийском море

Мир 13:33

Мир 0 комментариев

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

Читать

Не пригодилось? В Банке Латвии в прошлом году обменяли на евро фантастическую сумму в латах

Важно 13:30

Важно 0 комментариев

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

Читать

Из-за подозрительного дрона на полчаса закрыли аэропорт «Рига»: самолёты направили в другие аэропорты

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

Читать