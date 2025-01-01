4 из каждых 10 предприятий хотят внедрить решения ИИ в рабочий процесс

Решения ИИ в бизнес-среде уже два года являются «горячей» темой. Однако, если раньше большинство руководителей компаний ограничивались лишь любопытством к новым инструментам, то прошедший год ознаменовал переход к реальным действиям. В настоящее время уже 43% респондентов используют генераторы текста, а 23% — генераторы визуальных материалов. 18% познакомились с виртуальными ассистентами, и столько же используют решения для автоматизации рутинных задач. Однако предприниматели не собираются останавливаться на достигнутом. Их амбиции куда масштабнее.

Согласно ежегодному исследованию «Цифровой портрет руководителя», проведённому разработчиком популярной бухгалтерской системы в Латвии Jumis, интерес латвийских компаний к внедрению ИИ-инструментов выше, чем когда-либо прежде. 44% всех респондентов сообщили, что готовы доверить компьютерным программам такие трудоёмкие задачи отдела кадров, как планирование загрузки и составление графиков работы. 42% без колебаний передали бы ИИ подготовку официальных писем, договоров, распоряжений и других документов, что позволило бы снизить нагрузку на делопроизводителей и юристов. 38% рассматривают возможность использования цифровых решений для облегчения работы бухгалтеров. Эти задачи включают обработку входящих счетов, подготовку отчетов и деклараций, а также прогнозирование денежных потоков в обозримом будущем в зависимости от различных сценариев на рынке. Почти такой же интерес вызывает использование инструментов, которые могли бы с минимальным участием сотрудников создавать записи и визуальные материалы для социальных сетей компании, а также ИИ для обслуживания клиентов — интеллектуальных чат-ботов.

«Латвийский бизнес открыт и готов к ИИ-решениям — это главный вывод из этого раздела исследования. Уже более трети всех респондентов хотят использовать интеллектуальные цифровые инструменты в работе компании для повышения производительности труда. Это позволяет предположить, что рано или поздно эти предприниматели найдут наиболее подходящие инструменты для увеличения своей конкурентоспособности. Если они оправдают ожидания, то в обозримом будущем примеру прогреессивных последуют и другие, а ИИ получит чётко определённые рабочие обязанности» — прогнозирует руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Исследование «Цифровой портрет руководителя 2024» было проведено осенью 2024 года, в нём приняли участие 372 руководителя, начальника отделов и сотрудников латвийских компаний.