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21 миллион евро в канализацию: Вейдемане узнала мнение учителей о новом мониторинге в школах

Редакция PRESS 17 февраля, 2025 15:56

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LETA

"Невольно задаешься вопросом, как раньше – двадцать, тридцать и более лет назад – школы и система образования в целом могли обходиться без мониторинга, задача которого сегодня, цитирую, – обеспечить каждому ученику качественное образование и необходимую поддержку в процессе обучения. Когда-то учителя учили, объясняли и проверяли, а ученики демонстрировали свои знания или невежество на тестах, диктантах и ​​экзаменах. Теперь у нас есть мониторинг стоимостью 21 миллион евро («стоимость» мониторинга будет расти) с неопределенным развитием событий и сомнительными целями, горячо защищаемый Министерством образования и науки (МОН)", - рассуждает публицист Элита Вейдемане в "Неаткариге".

Вейдемане пишет, что внедрение мониторинга и разбазаривание денег пытались остановить депутаты оппозиционных партий, но коалиция идею "продавила".

"Разумеется, нет никаких прогнозов и тем более выводов о пользе этого мониторинга. Но в течение следующих пяти лет в систему мониторинга планируется вложить еще более 21 миллиона евро.

Есть и иллюзорное облегчение: около 18 млн евро поступит из Европейского социального фонда (ESF) и 3 млн евро - из национального бюджета. Но давайте помнить, что эти так называемые европейские деньги - это еще и наши налоги", - отмечает публицист.

Латвийская ассоциация учителей (LaSa) направила открытое письмо президенту Эдгару Ринкевичу, премьер-министру Эвике Силине, министру образования и науки Анде Чакше и председателю Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агите Зарине-Стуре с просьбой «незамедлительно остановить инициативу Министерства образования и науки по созданию системы мониторинга качества образования, общий объем финансирования которой запланирован в размере около 28 миллионов евро.

Ассоциация считает, что кощунственно выделять такие деньги на мониторинг в то время, как не хватает денег на повышение зарплат учителям.

LaSa также подчеркивает, что заявления Министерства образования и науки о важности мониторинга для своевременной диагностики потребностей учащегося являются ложными, поскольку система, которая будет контролировать учащегося раз в три года, не принесет пользы ни учащемуся, ни учителю.

Более того, LaSa провела мониторинг мнений учителей и собрала 1500 отзывов. Большинствоиз которых (1355) считают, что система не поможет учителю принимать решения в ответ на потребности учащихся на уроке, и что результаты мониторинга не улучшат успеваемость учащихся, если не будет ресурсов для использования этих данных и поддержки учителя.

Однако опрос показал и кое-что еще. Школам катастрофически не хватает учебных материалов. Обеспечение учителей учебными материалами определяется финансовыми возможностями конкретного муниципалитета, что создает неравенство в доступе к качественному образованию для каждого учащегося.

Директор Юрмальской государственной гимназии Иева Таранда, которая вместе с членами правления LaSa написала письмо высшим должностным лицам страны, заявила, что учителя обеспокоены мерой, называемой улучшением контроля. «Мы решили провести опрос коллег по всей Латвии, и буквально за три дня получили более 1500 ответов. Перед опросом нам писали люди и спрашивали: вы действительно ничего не собираетесь делать? «Конечно, мы это сделаем», — говорит Иева Таранда.

Она озадачена тем, что деньги, которые можно было бы направить на решение действительно реальных проблем, просто выбрасываются в канализацию.

«Что происходит с нашим вспомогательным персоналом, с инклюзивным образованием? Дети, имеющие проблемы с восприятием и нуждающиеся в индивидуальном подходе, которые должны учиться в классе по десять человек, переполнены в гимназиях и обычных средних школах, и педагогам приходится справляться с этой ситуацией. Социальных и специальных педагогов, логопедов необходимо обучать, но поддержки в этих областях нет. Обычный учитель приходит в класс с 25 детьми, пятеро из которых очень талантливы, но учителю приходится иметь дело с Янитисом, у которого есть сложности, и в результате учитель игнорирует этих пятерых талантливых детей и всех остальных, которые в это время регрессируют, вместо того чтобы прогрессировать», — возмущена и опечалена Иева Таранда.

Результат: большинство выпускников, выходящих из школ, подготовлены наполовину. «Рынок труда бьет тревогу по поводу того, что выпускники школ плохо подготовлены к трудовой жизни, и университеты также шокированы пробелами в знаниях. Все началось с «компетентностного образования», со «Школы 2030». Но мы не сдадимся, мы интеллигентно пойдем против тех, кто думает, что с помощью нескольких миллионов можно навязать что-то нелепое», - обещает Иева Таранда.

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