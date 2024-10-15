200 лет рижской психбольнице: лечебница на Твайка – всё актуальнее

Так звучит преамбула к положению о новом статусе лечебницы. Действительно, у общества все больше потребности в психиатрической помощи. Стрессы, стрессы...

Отмечается, что прежде умалчиваемая тема о психическом здоровье жителей после пандемии стала актуальной. В Латвии наблюдается тенденция к ухудшению психического здоровья населения (посмотрите хотя бы на то, что творится в стране на дорогах!). Национальный центр должен быть той силой, которая поможет обществу восстановить и сохранить это психическое здоровье и жизненный баланс.

Учитывая значительное увеличение спроса на услуги по охране психического здоровья, на территории центра построен новый амбулаторный центр (еще два – на улице Велдрес и Лермонтова).

Девиз преобразованного заведения: мы не больница, не учреждение, где лечат болезни, мы – центр, где восстанавливают здоровье.

...Бывшей Рижской невропсихиатрической больнице исполнилось 200 лет. Это почтенное медицинское учреждение ведет свою историю с 1862 года, когда рижский врач Грегор БРУТЦЕР открыл собственную лечебницу для душевнобольных в районе Красная Двина (больница Красной горки).

Позже он продал больницу городу, и к концу 1887 года в ней находилось 250 пациентов. Строились новые корпуса, был разбит больничный парк.

В 1937 году в больнице работали 6 врачей, а число пациентов возросло до 900.

Все годы существования больница была и научной базой для специалистов, которые двигали вперед деликатную науку психиатрии.

Во время немецкой оккупации 29 января 1942 года в Бикерниекском лесу было расстреляно 368 пациентов больницы, а на ее месте открыт военный госпиталь вермахта. Директор Хенрикс БУДУЛC выпустил из больницы часть больных, чтобы спасти их от уничтожения, но сам был казнен...