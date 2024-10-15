Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Октября Завтра: Eda, Hedviga, Helvijs

200 лет рижской психбольнице: лечебница на Твайка – всё актуальнее

Еженедельник «Вести» 15 октября, 2024 08:58

Важно 0 комментариев

Сейчас Рижский центр психиатрии и наркологии получил статус Национального центра психического здоровья. Это означает, что продолжается клиническая работа учреждения, которое предоставляет пациентам инклюзивную психиатрическую помощь, соответствующую современным стандартам и потребностям сегодняшнего общества.

Так звучит преамбула к положению о новом статусе лечебницы. Действительно, у общества все больше потребности в психиатрической помощи. Стрессы, стрессы...

Отмечается, что прежде умалчиваемая тема о психическом здоровье жителей после пандемии стала актуальной. В Латвии наблюдается тенденция к ухудшению психического здоровья населения (посмотрите хотя бы на то, что творится в стране на дорогах!). Национальный центр должен быть той силой, которая поможет обществу восстановить и сохранить это психическое здоровье и жизненный баланс.

Учитывая значительное увеличение спроса на услуги по охране психического здоровья, на территории центра построен новый амбулаторный центр (еще два – на улице Велдрес и Лермонтова).

Девиз преобразованного заведения: мы не больница, не учреждение, где лечат болезни, мы – центр, где восстанавливают здоровье.

...Бывшей Рижской невропсихиатрической больнице исполнилось 200 лет. Это почтенное медицинское учреждение ведет свою историю с 1862 года, когда рижский врач Грегор БРУТЦЕР открыл собственную лечебницу для душевнобольных в районе Красная Двина (больница Красной горки).

Позже он продал больницу городу, и к концу 1887 года в ней находилось 250 пациентов. Строились новые корпуса, был разбит больничный парк.

В 1937 году в больнице работали 6 врачей, а число пациентов возросло до 900.

Все годы существования больница была и научной базой для специалистов, которые двигали вперед деликатную науку психиатрии.

Во время немецкой оккупации 29 января 1942 года в Бикерниекском лесу было расстреляно 368 пациентов больницы, а на ее месте открыт военный госпиталь вермахта. Директор Хенрикс БУДУЛC выпустил из больницы часть больных, чтобы спасти их от уничтожения, но сам был казнен...

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Во вторник на большей части страны — дожди

Новости Латвии 11:15

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник в большинстве районов страны ожидаются дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во вторник в большинстве районов страны ожидаются дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать
Загрузка

Власть в мире возьмёт тот, кто крепче подружится с искусственным интеллектом: Сартс

Важно 11:12

Важно 0 комментариев

"В сегодняшнем мире, где явно становится все больше и больше соперничества, а по сути - конфликта между двумя системами - демократической и авторитарной - технология искусственного интеллекта означает власть", - заявил во время дискуссии об искусственном интеллекте на платформе LSM.lv директор центра передового опыта НАТО в сфере стратегической коммуникации ("Stratcom") Янис Сартс.

"В сегодняшнем мире, где явно становится все больше и больше соперничества, а по сути - конфликта между двумя системами - демократической и авторитарной - технология искусственного интеллекта означает власть", - заявил во время дискуссии об искусственном интеллекте на платформе LSM.lv директор центра передового опыта НАТО в сфере стратегической коммуникации ("Stratcom") Янис Сартс.

Читать

Ошибка обернулась кошмаром: каршеринг выставляет женщине счет за ремонт автомобиля почти 9 тысяч евро

Латышские СМИ 11:03

Латышские СМИ 0 комментариев

С женщиной произошел очень неприятный инцидент во время использования арендованного автомобиля компании Bolt. Отчаянной новостью она поделилась в своем аккаунте в Facebook, опубликовав фото, на котором видно, что ей выставили счет за ремонт автомобиля - почти 9 тысяч евро, хотя это не она разбила машину... Как такое возможно?

С женщиной произошел очень неприятный инцидент во время использования арендованного автомобиля компании Bolt. Отчаянной новостью она поделилась в своем аккаунте в Facebook, опубликовав фото, на котором видно, что ей выставили счет за ремонт автомобиля - почти 9 тысяч евро, хотя это не она разбила машину... Как такое возможно?

Читать

Государству нужны те, кто создает богатство: кто это?

Новости Латвии 10:55

Новости Латвии 0 комментариев

Стремительный рост стоимости обслуживания госдолга требует немедленного увеличения налоговых поступлений, что создаст и благоприятные условия для развития бизнеса. Прогнозы Минфина о том, что стоимость обслуживания госдолга в 2025 году превысит 507 миллионов евро, тогда как в 2022 году она составляла чуть менее 167 миллионов евро - как красная лампочка на пульте управления.

Стремительный рост стоимости обслуживания госдолга требует немедленного увеличения налоговых поступлений, что создаст и благоприятные условия для развития бизнеса. Прогнозы Минфина о том, что стоимость обслуживания госдолга в 2025 году превысит 507 миллионов евро, тогда как в 2022 году она составляла чуть менее 167 миллионов евро - как красная лампочка на пульте управления.

Читать

В Латвии снова растут цены на продукты питания: на что больше всего?

Важно 10:45

Важно 0 комментариев

Все более низкая инфляция в мире не означает, что латвийский продовольственный рынок также движется в этом направлении- здесь каждый месяц наблюдаются новые ценовые скачки.

Все более низкая инфляция в мире не означает, что латвийский продовольственный рынок также движется в этом направлении- здесь каждый месяц наблюдаются новые ценовые скачки.

Читать

«Машины я менял каждый год, а жена всю жизнь одна»: как живет «песняр» после отъезда в США  

Важно 10:30

Важно 0 комментариев

Певец с высоким чистым голосом начинал как солист «Синих гитар», где его и заметил Владимир Мулявин. Анатолий Кашепаров едва не упустил возможность прославиться, побоявшись идти на репетицию «Песняров», но руководитель ансамбля дал ему второй шанс. Почему же в 1989-м вокалист покинул коллектив?

Певец с высоким чистым голосом начинал как солист «Синих гитар», где его и заметил Владимир Мулявин. Анатолий Кашепаров едва не упустил возможность прославиться, побоявшись идти на репетицию «Песняров», но руководитель ансамбля дал ему второй шанс. Почему же в 1989-м вокалист покинул коллектив?

Читать

В Латвии резко выросло число мелких краж: что и откуда воруют?

Выбор редакции 10:25

Выбор редакции 0 комментариев

Последние данные о преступлениях в Латвии показывают, что количество мелких краж стремительно растет: в 2021 году их было 6 519, а в 2023 году - уже 9 422.

Последние данные о преступлениях в Латвии показывают, что количество мелких краж стремительно растет: в 2021 году их было 6 519, а в 2023 году - уже 9 422.

Читать