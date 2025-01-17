1500 евро на руки — много или мало? Мнения людей о зарплатах в Латвии

"Получаю зарплату "на руки" 1500. Хочу сменить работу, но везде зарплаты "на бумаге" еще меньше. Может, я избалована, или это действительно мало?" — задается вопросом одна из участниц дискуссии.

"На мой взгляд, 1500 евро "на руки" могут быть конкурентоспособной зарплатой, если постоянно растущая стоимость жизни напрямую вас не касается. Например, если большую часть обязательных расходов покрывает партнер или если вы живете в унаследованной квартире", — считает главный редактор финансового журнала "Ir Nauda" Мария Лескавниеце.

"Иначе возможности, которые предоставляет такая сумма, продолжают сокращаться. Нужно учитывать количество детей в семье, а также число работающих, между которыми распределяются общие расходы.

Например, средняя аренда трехкомнатной квартиры в Риге составляет 400–500 евро (ипотека за аналогичное жилье будет еще дороже), на питание для семьи из трех человек потребуется примерно такая же сумма, коммунальные услуги обойдутся в 200 евро, а визит к врачу может стоить около 50 евро. Если зарплата покрывает эти расходы и остается что-то на развлечения или накопления, то можно сказать, что она соответствует ожиданиям. Но если все расходы ложатся только на ваши плечи, сумма кажется недостаточной".

Согласно данным Центрального статистического управления, в третьем квартале 2024 года средняя месячная брутто-зарплата ("на бумаге") за полную занятость в стране составила 1703 евро (без учета сезонных и рабочих дней).

Лучше всего платят в области финансов и коммуникаций

В первом квартале 2024 года средняя месячная брутто-зарплата за полную занятость, превышающая средний показатель по стране, наблюдалась в следующих отраслях:

Финансовая и страховая деятельность — 2956 евро

Информационные и коммуникационные услуги — 2675 евро

Энергетика — 2118 евро

Профессиональные, научные и технические услуги — 2092 евро

Государственное управление — 1883 евро

Здравоохранение и социальный уход — 1680 евро

Самая низкая средняя зарплата за полную занятость зафиксирована в сфере размещения и общественного питания — 1071 евро до вычета налогов.

Средняя месячная зарплата в 1-м квартале 2024 года (нетто, то есть "на руки"):

Финансовая и страховая деятельность — 2131 евро

Информационные и коммуникационные услуги — 1899 евро

Электроэнергия, газоснабжение, теплоснабжение и кондиционирование воздуха — 1550 евро

Профессиональные, научные и технические услуги — 1501 евро

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 1362 евро

Здравоохранение и социальный уход — 1208 евро

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров — 1194 евро

Водоснабжение; управление сточными водами, отходами — 1135 евро

Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 1137 евро

Транспорт и складирование — 1121 евро

Обрабатывающая промышленность — 1097 евро

Строительство — 1075 евро

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов — 1075 евро

Административная деятельность и вспомогательные услуги — 1037 евро

Образование — 1021 евро

Прочие услуги — 1009 евро

Искусство, развлечения и отдых — 996 евро

Операции с недвижимостью — 958 евро

Гостиницы и общественное питание — 796 евро

Что думают люди о зарплате в 1500 евро?

"У некоторых даже на бумаге таких денег нет, хотя работают на ответственных должностях".

"Нормальная зарплата. Если работа не нравится, можно поменять, но если вы устроились в хорошем месте, возможно, лучше, чем здесь, не будет".

"На мой взгляд, 1500 евро "на руки" — это очень хорошо. Я был бы рад получать такую зарплату каждый месяц, не работая круглосуточно".

"У большинства людей вообще 600/700 евро "на руки"".

"Я тоже зарабатываю 1300–1500 евро "на руки", и кажется, что это мало. Работаю тяжело".

"С такой зарплатой стоит держаться за работу, если вы не уникальный специалист, которого с руками оторвут в другом месте. Цены растут, а зарплаты — нет. Никто ведь не запрещает искать другую работу, продолжая работать на текущей. Так легче понять, что происходит на рынке труда, и заметить, насколько велика конкуренция".

Есть и такие, кто считает, что такая зарплата невелика: "Не думаю, что ты избалованный человек. У меня такая зарплата была 5 лет назад — тогда она была более-менее нормальной. Однако жизнь дорожает, требования тоже меняются, сейчас я не могу представить, чтобы получал такую зарплату — это было бы ужасно. Я зарабатываю чуть больше 2000 евро "на руки", но недавно захотел сменить работу, найти что-то с лучшей оплатой. Реально оказалось, что мест, куда можно отправить резюме, не так уж и много, а те немногие, куда отправил, молчат. Проглотил горькую пилюлю, сижу тихо и продолжаю работать".