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«1100 полицейских направлены на усиление»: заключенные устроили массовый протест в латвийских тюрьмах

Редакция PRESS 15 января, 2025 11:16

Латышские СМИ 0 комментариев

13 января в 9:30 находящийся в розыске предприниматель Эрнестс Риекстс планировал организовать протест в латвийских исправительных учреждениях. На усиление охраны тюрем были направлены более 1000 полицейских. Чего добивается бизнесмен, обвиняемый по громкому делу пожара в хостеле на улице Меркеля в Риге?

Протестная акция «Большое начало» была задумана как внутри тюрем, так и за их стенами. Целью было привлечение внимания к, по мнению участников, несправедливости и нарушениям, которые происходят в латвийских тюрьмах, особенно в тюрьме открытого типа в Екабпилсе, где государственные учреждения, как утверждается, ранее не выявляли нарушений.

Эрнестс Риекстс создал публичные группы в мессенджерах WhatsApp и Telegram, где любой заключённый мог поделиться своим опытом и публиковать факты для доказательства своей правоты.

Заключённые жаловались на произвол администрации, отсутствие медицинской помощи, случаи насилия и даже смерти. Например, рассказывали о том, что не оказывалась помощь при нагноившихся зубах или переломах. Один из участников делился историей о сломанной лодыжке, которая сильно болела, но медик не предпринимал никаких действий. Несколько женщин утверждали, что их мужья были несправедливо осуждены за сексуальные действия с несовершеннолетними. Бывшие заключённые с гневом вспоминали время, проведённое в тюрьме, а некоторые признались, что возвращались туда несколько раз. Другие обращались к Эрнестсу Риекстсу за советом, как избежать попадания в тюрьму в Латвии.

Кульминацией обсуждений и недовольства должна была стать акция «Большое начало», запланированная на 13 января. Организатор изначально был уверен, что к протесту присоединятся как минимум 300 человек. Несмотря на сотни тысяч просмотров в TikTok, реального масштабного протеста не произошло, хотя люди всё же прибыли на место.

Эрнестс Риекстс заявил порталу LA.LV:
«Пикет удался на все 100. Мы привлекли внимание властей к их собственным криминальным действиям. К тюрьмам были направлены 1100 сотрудников правоохранительных органов, которым мы напомнили о законе и справедливости по отношению к каждому жителю Латвии, независимо от обстоятельств, в которых он оказался.

В течение недели подготовки к акции мы осветили реальное положение дел в латвийских тюрьмах: доведение до самоубийства, пытки, отсутствие медицинской помощи, когда онкобольным предлагают только парацетамол, а остальное время они вынуждены терпеть невыносимую боль. Зубы вырывают ржавыми щипцами. Нечеловеческие условия не исправляют людей, а ломают их, делая ещё более опасными преступниками, чем до заключения.

Мы также указали на отсутствие программ ресоциализации и хищение европейских фондов. На каждого заключённого якобы приходится семь дипломов, но знаний и навыков, заявленных в этих дипломах, у них нет. Так администрация тюрем участвует в хищении европейских средств. Мы рассказали о наркотиках, которые распространяются в тюрьмах при участии руководства.

Также мы осветили близкие связи и «семейные бизнесы» в тюремной системе, где все друг друга прикрывают. Мы подчеркнули, что жалобы заключённых не доходят до адресатов: они уничтожаются, а податели жалоб подвергаются немедленному преследованию со стороны администрации».

Как сообщила порталу представитель Государственной полиции Рута Страутниеце:
«Государственная полиция обеспечила порядок в соответствии с планом общественного порядка и безопасности. Нарушений выявлено не было».

Напомним, что организатор акции протеста сам находится в розыске, он обвиняется по делу о пожаре в хостеле на улице Меркеля, где погибли девять человек. 28 июля 2023 года прокуратура Рижского окружного суда вынесла решение о возбуждении уголовного дела против двух лиц по таким уголовным преступлениям, которые предусматривают ответственность как за предпринимательскую деятельность без регистрации, причинившую значительный ущерб государству, так и за умышленное нарушение правил пожарной безопасности, что привело к смерти людей.

Как стало известно агентству LETA, процесс рассмотрения дела в настоящее время приостановлен, поскольку Риекстс не посещал судебные заседания.

После пожара мужчина привлек к себе внимание обещаниями основать "Новую Латвию" где-нибудь на Фиджи и участием в новозеландском реалити-шоу "Пограничный патруль". Там он рассказывает о том, как ему было отказано во въезде в Новую Зеландию из-за его криминального прошлого.

В конце 2023 года Служба государственной безопасности возбудила против Эрнестса уголовное дело по обвинению в прославлении и оправдании преступлений, совершенных Россией в Украине, а также в действиях, направленных на разжигание национальной и этнической вражды и ненависти.

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