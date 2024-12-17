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1,4% с каждого платежа: банки ввели собственный налог? Розенвалдс указал на дыру, куда утекают деньги

Редакция PRESS 17 декабря, 2024 19:12

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Политолог и публицист Кристиан Розенвалдс поделился неожиданным наблюдением после международного турнира по бадминтону U17, который завершился в Сигулде 15 декабря. По его мнению, каждый житель Латвии помимо государственных налогов облагается еще и своеобразным "банковским" налогом в размере 1,4% с каждой оплаты карты через терминал.

На международном турнире по бадминтону были внедрены банковские терминалы, чтобы игроки, тренеры и родители могли с удобством расплачиваться на соревнованиях и мероприятиях с помощью телефона или карты. Однако в бочке меда оказалась и ложка дегтя.

Розенвалдс пишет:
"На следующее утро счет бадминтонного клуба был пополнен деньгами, которые в выходные были собраны в Сигулде с помощью платежных карт, за вычетом 1,49%, которые банк удерживает за обслуживание платежей через терминал.

Много ли это — 1,49% или мало? Некоторые скажут, что я тут придираюсь из-за мелочей. Другие скажут, что банк тоже должен как-то зарабатывать. Но почему проценты берутся с каждой транзакции, а не как фиксированная плата за внедрение услуги или добавочная плата к абонентским платежам, которые и так уже огромные? У меня нет данных о количестве таких платежей в Латвии, но их может быть несколько миллиардов, ведь даже только в магазинах Maxima и Rimi годовой оборот каждого превышает 1 миллиард.

Кроме того, принимая платежи по картам, компании обеспечивают, что деньги поступают не только на их счета, но и в соответствующий банк — ресурс, с которым банк может оперировать, даже если банк продолжает интересоваться только своей основной миссией — кредитованием.

Если бы я был с таким подходом в латвийской политике, как Дональд Трамп, я бы отнял или ограничил банкам возможность зарабатывать на таких легких доходах от различных принудительных услуг, фактически накладывая банковский налог на каждого гражданина и компанию.

В то время как политики обсуждают, как изменить налоги на 1%, но 1% от бюджета в 15 миллиардов — это 150 миллионов. Вот, одна из дыр, через которую утекают деньги...

Политики также говорят о снижении цен на продукты в супермаркетах. Да, есть товары, на которые наценка больше 50%, но есть и товары с наценкой 10-15%, есть также акции и программы лояльности, и в таких условиях 1,49% — это очень много. И помимо этого 1,49% банковского налога, в цене есть еще 21% НДС, другие фиксированные принудительные расходы, так что, на мой взгляд, не стоит удивляться ценам в магазинах...

И наконец. Можно сказать, что эти 1,49% платит предприниматель, можно почти злорадно смеяться, мол, наконец-то у этих жадных предпринимателей кто-то что-то забрал, потому что иначе они начинают становиться слишком наглыми. Но более разумные люди понимают, что эти 1,49% в конечном итоге платит покупатель, каждый из нас", - делает вывод политолог.

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