Taujāts, vai šīm sarunām pašlaik ir reāla jēga, Jaunzems sprieda, ka ar ilgstošu runāšanu un savu argumentu «pilināšanu», to saliekot kopā ar situāciju kaujas laukā, kopā varot veidoties sinerģija, kad kaut kādā brīdī varot nonākt pie risinājuma.
Vērtējot, vai no agresora — Krievijas — puses sarunas nav tīrs teātris, Jaunzems izteicās, ka, «protams, tā ir arī diplomātiskā spēle», kur katrs cenšoties panākt sev labāko risinājumu. Viņš gan atzina, ka pagaidām starp pušu pozīcijām ir milzu aiza.
Savukārt vaicāts, vai šāda pat aiza neveidojas Eiropas un ASV attiecībās, jaunais politiķis vērtēja — lai arī prezidenta Donalda Trampa retorikā «ASV ir pirmajā vietā», tomēr aizkadra sarunās situācija rādoties citādāk. «Lai arī tā, kā bija, varbūt vairāk nebūs,» par transatlantiskajām attiecībām piebilda ministrs.
Jaunzems neuzskata, ka kopumā Latvijas ārpolitikā būtu vajadzīgas lielas pārmaiņas.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.