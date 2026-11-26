Ārvalstnieku ieguldījumi piecos uzņēmumos, kuros Stafeckis ir patiesais labuma guvējs, kopš 2020. gada ļāvuši iegūt termiņuzturēšanās atļaujas 45 trešo valstu pilsoņiem jeb 17% no visiem ārvalstu investoriem, kuri šajā laikā šādā veidā ieguvuši uzturēšanās atļaujas Latvijā.
Uzņēmumi pamatā nodarbojušies ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanu vai uzņēmējdarbības un vadības konsultācijām. Visos uzņēmumos investori ieguldījuši precīzi likumā noteiktos 50 000 eiro, pretī saņemot kapitāldaļas bez balsstiesībām, vēsta «Ir».
Stafeckis savulaik tika apsūdzēts par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu saistībā ar Latvijas dalību izstādē «Expo 2015». Prokuratūras ieskatā viņš valstij nodarījis zaudējumus 376 900 eiro apmērā. Tiesa lietu joprojām izskata. Pēc skandāla Stafeckis pameta EM Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta vadītāja amatu.
Sākotnēji Stafeckis piekritis atbildēt uz žurnāla jautājumiem par uzņēmumu darbību un investīciju piesaisti, taču vēlāk no komentāru sniegšanas atteicies.
Kopumā kopš 2020. gada, lai iegūtu tā dēvētās zelta vīzas, 258 ārvalstu investori ieguldījuši līdzekļus 71 Latvijā reģistrētā uzņēmumā. Izpētot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datus, žurnāls secinājis, ka Latvijā izveidojusies specifiska biznesa nozare, kurā investoru piesaistei tiek izmantoti arī uzņēmumi ar niecīgu vai neesošu apgrozījumu.
Piemēram, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta vadītājas Ņinas Lindes uzņēmumā «Lights» veiktie ieguldījumi kopš 2020. gada ļāvuši termiņuzturēšanās atļaujas iegūt astoņiem trešo valstu pilsoņiem, lai gan uzņēmumam nekad nav bijis apgrozījuma.
Pēc PMLP datiem, šā gada 1. novembrī derīgas uz ieguldījumu uzņēmumu kapitāldaļās pamata izsniegtas termiņuzturēšanās atļaujas bija 416 investoriem un viņu ģimenes locekļiem. Visvairāk to bija Indijas, Turcijas, Vjetnamas un Ķīnas pilsoņiem.
Kā vēsta «Ir», uz citu Eiropas Savienības valstu fona Latvijā iespēja iegūt uzturēšanās atļauju par investīcijām izceļas ar zemāko cenu.
Vasarā Saeima atcēla iespēju iegūt termiņuzturēšanās atļauju par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā, taču saglabāja šādu iespēju par ieguldījumiem uzņēmumu kapitāldaļās, vienlaikus samazinot izsniedzamo atļauju derīguma termiņu no pieciem līdz diviem gadiem.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.