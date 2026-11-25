ES kopumā gada cenu kāpums oktobrī palēninājās no 31,4% septembrī līdz 29,5%. Augustā tas bija 23,8%. Savukārt 19 ES valstīs gada cenu kāpums oktobrī bija straujāks nekā abos iepriekšējos mēnešos.
Abās pārējās Baltijas valstīs degviela sadārdzinājās vēl vairāk. Igaunijā cenas pieauga par 44,1%, kas bija straujākais kāpums ES. Otrajā vietā bija Bulgārija ar 42,8%, bet trešajā — Lietuva ar 42,3%.
Vēl 11 ES valstīs, tostarp Latvijā, cenu kāpums pārsniedza 30%. Šajās valstīs tas svārstījās no 31% Horvātijā līdz 36,6% Luksemburgā un Somijā. Vismazāk cenas pieauga Ungārijā (par 11,3%), Īrijā (par 21,5%) un Polijā (par 21,9%).
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