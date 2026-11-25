Pēc Maskavas teiktā, Latvijas varasiestādes pieprasījušas atlaist visus nodaļas darbiniekus. 23. novembrī Krievijas Ārlietu ministrija izsauca Latvijas pagaidu pilnvaroto lietvedi Ramonu Krasovsku. Latvijas varasiestādes šo paziņojumu pagaidām publiski nav komentējušas.
Runa ir par nepilniem 6000 cilvēku — militārajiem pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem. Viņu vidū ir gan Latvijas, gan Krievijas pilsoņi. Pēc Krievijas Ārlietu ministrijas ziņām, daudziem no viņiem pensija ir vienīgais ienākumu avots.
Krievija šīs pensijas maksā saskaņā ar 1994. gada vienošanos ar Latviju. Krievijas Ārlietu ministrija pagaidām nav ziņojusi, ka izmaksa būtu pārtraukta.
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