Atgādināsim, ka par iemeslu Salvadoras armijas nosūtīšanai uz Haiti kļuva četru Salvadoras militārās aviācijas speciālistu pazušana 18. oktobrī. Viņi dienēja starptautisko spēku sastāvā, kas darbojas saskaņā ar ANO mandātu. Viņu liktenis joprojām nav droši zināms. Viens no Haiti bandu vadoņiem apgalvo, ka viņi ir miruši.
Bukele, kurš kļuvis slavens ar bezprecedenta kampaņu pret organizēto noziedzību savā valstī, nolēma neaprobežoties ar diplomātiskiem centieniem. Pašlaik Haiti atrodas jau aptuveni 2500 Salvadoras karavīru. Viņu rīcībā ir bruņutehnika un kaujas helikopteri. Turklāt lielākā daļa kontingenta darbojas, pamatojoties uz Salvadoras un Haiti valdību divpusējo vienošanos, nevis starptautiskās misijas ietvaros.
«Mēs jau esam pielikuši punktu bandu darbībai Salvadorā un varam pielikt punktu arī jūsu darbībai,» Haiti noziedzīgo grupējumu vadoņus brīdināja Bukele.
Cīņa par galvaspilsētu
Salvadoras karavīru ierašanās ievērojami aktivizējusi Haiti drošības spēku darbību. Pagājušajā nedēļā sākās sīvas kaujas par Martisānu — Portoprensas rajonu, caur kuru ved stratēģiski svarīga transporta maģistrāle, kas savieno galvaspilsētu ar valsts dienvidu un rietumu reģioniem.
Vairāk nekā piecus gadus šis rajons atradās noziedznieku kontrolē. Saskaņā ar Haiti policijas datiem līdz 23. novembrim operācijas gaitā bija likvidēti vairāk nekā 70 iespējamie bandu dalībnieki. Tiesa, uzbrukumā Martisānai tieši piedalās nevis Salvadoras karavīri, bet gan Haiti policisti un speciālā vienība, kurai atbalstu sniedz amerikāņa Ērika Prinsa, pazīstamās kompānijas «Blackwater» dibinātāja, privātā militārā kompānija.
Vienlaikus starptautiskie spēki veic operācijas citos galvaspilsētas rajonos un ārpus tās. Tiek atklātas ieroču noliktavas un ieroču remonta darbnīcas. Salvadoras helikopteri jau nākuši palīgā starptautiskā kontingenta vienībām no Čadas.
Tomēr arī Salvadoras armija cieš zaudējumus. Kā 24. novembrī vēstīja aģentūra «Associated Press», trīs karavīri gājuši bojā nejauša sprādziena rezultātā. Bukele apsolījis izmaksāt bojāgājušo ģimenēm katrai 200 tūkstošus dolāru un piešķirt ikmēneša pabalstu.
Lai dzīvo Bukele!
Iespējams, visievērojamākais pašreizējās intervences aspekts ir pašu haitiešu reakcija. Vairākās lielākajās valsts pilsētās notikušas demonstrācijas, kurās tūkstošiem cilvēku pauduši atbalstu Salvadoras prezidentam. Cilvēki nesa plakātus ar prasībām pielikt punktu bandu darbībai un izteica pateicību Bukelem.
Pēc gadiem ilgas savas valdības un starptautisko misiju bezspēcības ievērojama daļa iedzīvotāju cerības uz atgriešanos normālā dzīvē saista tieši ar ārvalstu karavīriem.
Tikmēr viens no ietekmīgākajiem Haiti noziedzīgās pasaules vadoņiem, grupējuma «400 Mawozo» līderis Vilsons Žozefs, vērsies pie ANO ģenerālsekretāra Antoniu Gutērreša ar lūgumu uzņemties vidutāja lomu. Bukele gan uzskata, ka sarunas ar noziedzniekiem tikai paildzina krīzi.
Abu valstu sadarbība jau aptver arī ieslodzījuma vietu sistēmu. Haiti vienojusies ar Salvadoru par trīs jaunu cietumu būvniecību. Haiti tieslietu ministrs apmeklējis Salvadoras īpaši stingra režīma cietumu CECOT, kas kļuvis par Bukeles politikas simbolu.
Cietumu problēma Haiti ir īpaši aktuāla: noziedzīgie grupējumi 2024. gadā uzbruka divām lielākajām valsts ieslodzījuma vietām, no kurām izbēga tūkstošiem ieslodzīto.
Vai izdosies atkārtot Salvadoras brīnumu?
Pašā Salvadorā dažu gadu laikā aizturēti vairāk nekā 90 tūkstoši iespējamo noziedzīgo grupējumu dalībnieku, bet slepkavību skaits strauji samazinājies. Vienlaikus cilvēktiesību aizstāvji apsūdz varasiestādes masveida patvaļīgās aizturēšanās un ieslodzīto tiesību pārkāpumos.
Taču Haiti Bukele saskāries ar principiāli atšķirīgu situāciju. Šeit noziedzīgie grupējumi ievērojamā galvaspilsētas daļā faktiski aizstājuši valsti. Tie kontrolē veselus kvartālus un transporta maģistrāles, izspiež naudu no iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Turklāt pret bandām vienlaikus cīnās vairāki bruņotie spēki, kuriem nav vienotas vadības. Eksperti brīdina: padzīt noziedzniekus no kārtējā kvartāla vēl nenozīmē atgriezt to valsts kontrolē. Atbrīvotās teritorijas ir arī jānotur, nodrošinot tajās iedzīvotāju drošību.
Salvadoras karaspēka uzturēšanās termiņš Haiti pagaidām nav noteikts. Haiti varasiestādes cer uz tā atbalstu līdz pat vēlēšanām, kas paredzētas 2027. gadā.
Tādējādi Bukelem izdevies dot jaunu impulsu cīņai pret noziedzīgajiem grupējumiem. Tomēr pagaidām runa ir par atsevišķiem teritoriāliem panākumiem, nevis kārtības atjaunošanu valstī. Salvadoras armija var palīdzēt uzvarēt kaujā par Portoprensu. Daudz sarežģītāks uzdevums ir atjaunot Haiti rīcībspējīgu valsti.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.