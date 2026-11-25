Rinkēvičs ierosināja mākslīgā intelekta modeļus pārbaudīt, pirms tie kļūst plaši pieejami, veikt neatkarīgu novērtēšanu un apmainīties ar informāciju par kļūmēm un citiem incidentiem. Pēc viņa teiktā, manipulācijas ar datiem jau ir kļuvušas par dezinformācijas rīku.
Rinkēvičs pauda bažas arī par autonomajiem ieročiem. Tie spēj izvēlēties mērķi un tam uzbrukt tik ātri, ka cilvēkam gandrīz neatliek laika situācijas izvērtēšanai. «Galu galā neviens no mums nevēlas, lai filmas “Terminators” scenārijs kļūtu par realitāti,» ANO Drošības padomē sacīja prezidents.
Vienlaikus tehnoloģijas var palīdzēt laikus pamanīt konflikta pazīmes, uzraudzīt pamiera ievērošanu un atbalstīt sarunas. Rinkēvičs pieminēja arī Latvijā izstrādātās pretdronu tehnoloģijas, kas var palīdzēt glābt dzīvības konfliktu zonās.
Prezidents uzsvēra, ka starptautiskās tiesības ir spēkā neatkarīgi no tā, kādus ieročus vai tehnoloģijas izmanto. «Par lēmumiem atbild valstis un cilvēki, nevis algoritmi,» sacīja Rinkēvičs.
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