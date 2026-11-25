Katram no mums ir gadījies piedzīvot kaut ko tādu, ko uzskatām par savu noslēpumu. Taču, daloties savā pārdzīvojumā, mēs bieži vien atklājam, ka neesam vienīgie, kuriem nācies sastapties ar grūtībām vai izdarīt kaut ko komisku. Tieši šādi stāsti mūs vieno un atgādina, ka kļūdīties ir cilvēcīgi.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris kopā ar radio SWH+ piedāvā unikālu iespēju tikt sadzirdētam radio tiešraidē. Uzraksti vēstuli par savu noslēpumu, atzīšanos vai kādu stāstu, un, iespējams, tā tiks ierakstīta aktieru balsīs un izskanēs radio SWH+ ēterā! Vēstulē vari norādīt savu vārdu, bet vari arī to neatklāt. Vēstuli nepieciešams iemest vienā no vēstuļu kastītēm, kas izvietotas Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī.
Ikdienas steigā mēs aizmirstam, ka patiesībā arī cilvēki mums apkārt sastopas ar grūtībām un neparedzamām situācijām, kļūdās, slinko, muļķojas. Padaloties ar savu stāstu, iespējams, liksi kādam aizdomāties, pasmaidīt vai saprast, ka savās sajūtās viņš nav viens.
Satiekamies Čehovā!
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