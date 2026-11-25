Reizē viņš norādīja, ka tomēr «Progresīvie» sagaida skaidru virzību ar «airBaltic» stratēģiskā investora piesaisti. «Jau janvārī, atsākoties darbam parlamentā, prasīsim premjeram Andrim Kulbergam (AS) un satiksmes ministram Krišam Lipšānam ziņot par investora piesaisti un iespējamiem riskiem šajā procesā,» sacīja Šuvajevs.
Trešdien pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdes politiķis norādīja, ka septembrī, valdībai lemjot par «airBaltic» restrukturizācijas procesa sākšanu, sabiedrībai tika skaidrots, ka tas neprasīs papildu ieguldījumus vai garantijas no valsts puses. Tomēr, pēc Šuvajeva teiktā, valdība jau tobrīd zinājusi par iespējamu nepieciešamību sniegt valsts atbalstu.
«Līdz ar to pirmais secinājums ir tāds, ka septembrī valdības pārstāvji nebija līdz galam patiesi pret sabiedrību,» uzskata Šuvajevs.
Viņš norādīja, ka gadījumā, ja valstij būs jāizpilda pašreizējais galvojums, nākamā gada pavasarī varētu būt nepieciešams piešķirt vēl 50 miljonu eiro galvojumu. Pēc viņa teiktā arī Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) komisijas sēdē neesot izslēdzis šādu iespēju.
Šuvajevu nepārliecināja premjera argumenti par iespēju līdz nākamā gada martam piesaistīt aviokompānijai stratēģisko investoru.
Politiķis apgalvoja, ka gadījumā, ja līdz jūnijam neizdosies piesaistīt izejas finansējumu, valstij varētu nākties izvēlēties starp vēl gandrīz 500 miljonu eiro ieguldīšanu uzņēmuma glābšanā vai vairāk nekā 200 miljonu eiro zaudēšanu izsniegtajos galvojumos.
Šuvajevs uzsvēra, ka valdībai būtu pēc iespējas atklātāk jāinformē sabiedrība par iespējamo valsts finansiālo iesaisti, ņemot vērā arī tās ietekmi uz nākamā gada budžetu.
Vienlaikus politiķis pauda gatavību atbalstīt 175 miljonu eiro galvojuma piešķiršanu, uzskatot to par pareizu lēmumu pašreizējā situācijā.
Kā ziņots, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien atbalstīja valsts plānoto galvojumu līdz 175 miljoniem eiro Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai «airBaltic» otrās finansējuma daļas saņemšanai ASV notiekošajā «Chapter 11» restrukturizācijas procesā.
Atļauja sniegt galvojumu noformēta kā grozījumi «airBaltic» finanšu stabilizācijas pasākumu likumā. Grozījumi paredzēs, ka valsts var būt arī galvotājs, kā arī likumprojekts papildināts ar pantu, ka valsts sniedz galvojumu par 175 miljoniem eiro.
Grozījumiem paredzēta steidzamība. «airBaltic» Juridiskās nodaļas pārstāvji skaidroja, ka steidzamība nepieciešama, lai līdz decembra vidum paspētu gan parakstīt šo galvojumu, iesniegtu nepieciešamos dokumentus ASV tiesā, un tiesa paspētu to izskatīt un pieņemt lēmumu.
ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 19. oktobrī apstiprināja «airBaltic» darbības finansējuma jeb «debtor-in-possession» (DIP) struktūru līdz 350 miljoniem eiro, tomēr jautājums par jaunajiem finansētājiem piešķiramo nodrošinājuma prioritāti pār esošajiem nodrošinātajiem kreditoriem vēl nav izlemts.
Apstiprinātais finansējuma mehānisms paredz pirmo finansējuma daļu 175 miljonu eiro apmērā, otro daļu līdz 125 miljoniem eiro un trešo daļu līdz 50 miljoniem eiro.
«airBaltic» no pirmās DIP finansējuma daļas izmantoja 78,925 miljonus eiro, lai izpirktu astoņas «Airbus A220» lidmašīnas un septiņus dzinējus.
Kopumā «airBaltic» ir saņēmusi finansētāju saistošu apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu DIP finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai «Chapter 11» procesa laikā.
Finansējuma piesaisti organizējis «SVP», un to apņēmušies nodrošināt «Barclays», «Hayfin Capital Management», «Morgan Stanley», «Oaktree Capital Management» un «Strategic Value Partners». Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā būs arī papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā.
Iepriekš «airBaltic» bija plānojusi piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem, taču šis finansējuma plāns netiks īstenots.
«Chapter 11» režīms pasargā «airBaltic» no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
Kompānijā vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar «airBaltic» kā līdz šim.
«Chapter 11» procesa noslēgumā paredzēts izstrādāt reorganizācijas plānu, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
«airBaltic» koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt «airBaltic» koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par «airBaltic» akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija «Lufthansa». Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% «airBaltic» akciju, «Lufthansa» — 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam «Aircraft Leasing 1» — 1,62%, bet 0,01% — citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
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