Dariuša Janiševska slepkavības lieta tā arī būtu palikusi putekļiem klāta arhīva plauktā, ja kāds poļu policists nebūtu ieinteresējies par kādas lietas likteni, kuras vērtība bija nesalīdzināmi mazāka par cilvēka dzīvības vērtību, – parasta mobilā tālruņa likteni.
Cilvēks, kuru neviens nemeklēja
Polijas pilsētā Vroclavā, kas savulaik vāciski tika dēvēta par Breslavu, 2000. gada 13. novembrī pazuda cilvēks. Trīsdesmit piecus gadus vecais Dariušs Janiševskis nodarbojās ar reklāmas biznesu. Uzņēmums bija neliels, taču darbojās sekmīgi, tam bija labi klienti. Tajā pirmdienā kāds potenciālais klients interesējās par reklāmas konstrukciju izgatavošanu. Janiševskis izgāja no biroja. Dzīvu tuvinieki viņu vairs neredzēja.
Decembrī zvejnieki Odras upē netālu no Hobeņas ciema atrada vīrieša līķi. Tiesu medicīnas eksperti konstatēja, ka pirms nāves cilvēks ticis sists un ilgstoši nav saņēmis pārtiku. Acīmredzami runa nebija nedz par nejaušu strīdu, nedz par garāmgājēja aplaupīšanu.
Kurš gan tik ļoti ienīda Janiševski? Kā vēlāk izrādījās, jautājums bija uzdots pareizi. Taču atbildi meklēja nepareizajā vietā.
Tika izpētīti nogalinātā darījumu sakari, uzņēmuma finansiālais stāvoklis, attiecības ar biznesa partneriem. Nekā. Janiševskis nebija liels uzņēmējs, ap kuru virmotu kaislības un norisinātos cīņa par miljoniem. Arī sakari ar noziedzīgo pasauli netika konstatēti.
Šādos gadījumos mēdz teikt, ka nogalinātais savu noslēpumu paņēmis līdzi kapā. Bet kāds gan īsti noslēpums bija Janiševskim? Iespējams, viņš pats līdz pat pēdējam brīdim nenojauta par tāda cilvēka eksistenci, kurš viņu uzskatīja par savu ienaidnieku. Vārdu sakot, izmeklēšana tika izbeigta.
Trīsdesmit tālruņa numuru
Vroclavas policijas darbinieks Jaceks Vrubļevskis piederēja pie tiem cilvēkiem, kuriem piemīt izmeklētājam ļoti noderīga īpašība: viņš prata pieķerties kādai detaļai un, velkot aiz tās kā aiz pavediena, sākt atšķetināt noziegumu. Vecajos krimināllietas materiālos viņa uzmanību piesaistīja pazudušais Janiševska mobilais tālrunis. Vēl 2000. gadā tas vairs nebija luksusa priekšmets, tomēr joprojām pietiekami dārga lieta, lai cilvēks, kura rokās tas nonācis, nesteigtos to izmest kā nevajadzīgu. Turklāt katram aparātam bija savs individuālais identifikācijas numurs.
Ar sakaru speciālistu palīdzību Vrubļevskis noskaidroja tālruņa likteni. Aparāts ceļoja no rokas rokā, mainīja īpašniekus, līdz izmeklēšana policistus aizveda uz lielāko Polijas interneta izsoļu platformu Allegro. Tur bija saglabājies ieraksts par darījumu, kas veikts 2000. gada 17. novembrī. Tātad četras dienas pēc Janiševska pazušanas viņa tālrunis bija izlikts pārdošanā.
Pārdevējs bija reģistrējies ar pseidonīmu Chris B.7. Noskaidrot viņa īsto vārdu nebija nemaz tik grūti. Kristians Bala, dzimis Hojnovā, Vroclavas Universitātes Filozofijas fakultātes absolvents.
Iedomāsimies izmeklētāja situāciju. Viņa rīcībā beidzot bija nonācis pierādījums. Nevis aizdomas, nevis kāda miglainas atmiņas, bet dokumentāri fiksēts fakts. Taču ko īsti šis fakts pierādīja? Ka Bala nogalinājis Janiševski? Nē. Ka Bala bijis pazīstams ar Janiševski? Arī ne. Tas pierādīja vienīgi to, ka pazudušā cilvēka mobilais tālrunis bija nonācis Balas rokās.
Var nopirkt zagtu mantu, nezinot, ka tā ir zagta. Var to atrast uz ielas. Policistam bija jāpārvar attālums starp sveša tālruņa atrašanos cilvēka īpašumā un apsūdzību tīšā slepkavībā. Šis attālums bija milzīgs.
Bala tolaik daudz ceļoja pa Āzijas valstīm. Viņa biogrāfiju pagaidām varēja pētīt arī bez viņa paša klātbūtnes. Un tad izrādījās, ka cilvēks, kuru meklēja policija, bija rakstnieks.
Literāts
Polijas izdevniecība Croma 2003. gada janvārī izdeva Kristiana Balas romānu «Amok». Uz vāka bija redzams savdabīgs āža attēls. Darba fragmentus autors publicēja internetā, kur labprāt sazinājās ar lasītājiem un apsprieda savus filozofiskos uzskatus. Romāns izraisīja daudz mazāku ažiotāžu, nekā būtu vēlējies tā autors. Taču pēc dažiem gadiem grāmatai uzradās trīs ārkārtīgi uzmanīgi lasītāji – Vroclavas policijas darbinieki.
Vrubļevskis, kurš priekšroku deva vēsturiskajai literatūrai, diez vai pēc savas iniciatīvas būtu atvēris «Amok». Tagad nācās ne vien izlasīt grāmatu, bet arī analizēt atsevišķas epizodes, salīdzināt tās ar krimināllietas materiāliem un apspriest izlasīto ar kolēģiem.
Romāna varonis, kura vārdā tiek vēstīts stāsts, ir intelektuālis vārdā Kriss. Viņš lieto narkotikas, dzer, ceļo, maina mīļākās, spriež par filozofiju, izsmej reliģiju un vispārpieņemtās morāles normas. Vēstījums ir pārpilns ar nežēlības ainām. Stāsts beidzas ar sievietes slepkavību.
Grāmatas nosaukums atsaucās uz Dienvidaustrumāzijā pazīstamu parādību – pēkšņu postošu niknuma lēkmi. Eiropas lasītājam vārds «amoks» kļuva pazīstams galvenokārt pateicoties Stefana Cveiga tāda paša nosaukuma novelei.
Bala piederēja pie tiem literātiem, kuri sava talanta īpašo izpausmi saskata spējā šokēt lasītāju. Taču policistus nebūt neinteresēja darba estētiskās kvalitātes. Viņi tajā atklāja motīvus, kas sasaucās ar izmeklējamo noziegumu: greizsirdība, vardarbība, virve, ar slepkavību saistīta priekšmeta pārdošana internetā.
Sakritības? Protams, tās varēja būt arī sakritības. Turklāt pastāvēja būtiskas atšķirības. Romānā tika nogalināta sieviete, īstenībā bojā bija gājis vīrietis. Atšķīrās arī nāves apstākļi. Policistu priekšā nebija maskēta krimināllietas kopija, bet gan literārs darbs, kas pieļāva daudzus interpretācijas variantus.
Un tomēr Janiševska tālruni bija pārdevis tieši šī darba autors.
Filozofija un krimināllikums
Kristians Bala filozofiju bija studējis ne tikai universitātē. Spriežot pēc viņa grāmatas un publiskajiem izteikumiem, filozofiski jautājumi viņu nodarbināja arī ikdienas dzīvē. Īpaši viņu saistīja objektīvās patiesības pastāvēšanas problēma.
Patiešām, kas uzskatāms par patiesību? Vai tā pastāv neatkarīgi no cilvēka, vai arī ir zināmas cilvēku savstarpējas vienošanās rezultāts? Vai var apgalvot, ka morāles normām ir absolūts raksturs?
Šādi jautājumi nodarbināja domātājus ilgi pirms Balas dzimšanas un nodarbinās viņus vēl ļoti ilgi. Filozofijai piemīt kāda privilēģija – tā var atstāt jautājumu neatbildētu. Krimināllietu izskatošai tiesai šādas privilēģijas nav.
Taču būtu liela kļūda meklēt nozieguma izskaidrojumu Balas aizrautībā ar filozofiju. Miljoniem cilvēku lasījuši Nīči, interesējušies par postmodernismu un strīdējušies par patiesības relativitāti, nenodarot saviem līdzcilvēkiem nekādu ļaunumu. Un, ja rakstnieks apveltī savu varoni ar pretīgām īpašībām, tas vēl nenozīmē, ka tādas pašas īpašības piemīt pašam rakstniekam.
Tieši šeit slēpās izmeklēšanas apdraudējums. Pārāk aizraujoties ar literārajām līdzībām, varēja sākt pielāgot īstenību romānam. Vrubļevskis izvēlējās citu ceļu. Viņš sāka pētīt nevis Balas varoni, bet pašu Balu. Un pavisam drīz lietā parādījās sieviete, kura eksistēja ne tikai grāmatas lappusēs.
Staņislava
Kristiana Balas ģimenes dzīve nebija izdevusies. Viņam bija sieva Staņislava un bērns. Laulība izjuka, tomēr, pēc tuvinieku liecībām, šķiršanās Balu neatbrīvoja no greizsirdības.
Staņislava iepazinās ar Dariušu Janiševski 1999. un 2000. gada mijā, kad jau bija šķīrusies no vīra. Cik tālu šī pazīšanās bija attīstījusies, ar absolūtu pārliecību noteikt ir grūti, taču liecības ļāva runāt vismaz par tikšanās reizēm un savstarpēju interesi. Būtiski bija kas cits: Bala varēja uztvert Janiševski kā sāncensi.
Policijas materiālos bija ziņas par vardarbīgiem konfliktiem bijušo laulāto starpā. Reiz lieta nonāca pat līdz tiesībsargājošo iestāžu darbinieku iejaukšanās nepieciešamībai. Tika reģistrēta vardarbība ģimenē.
Te sāka noskaidroties apstākļi, kuru nozīme bija paslīdējusi garām sākotnējās izmeklēšanas dalībniekiem. Slepkavības motīvs bija jāmeklē nevis Janiševska reklāmas uzņēmuma darījumos, bet gan tāda cilvēka privātajā dzīvē, par kura eksistenci pirmie izmeklētāji neko nezināja.
Stāsts, kas sākumā solīja neparastu, gandrīz vai filozofisku sižetu, ieguva pavisam sadzīviskas aprises. Vīrietis nespēja samierināties ar to, ka sievietei, ar kuru viņš bija šķīries, ir tiesības pašai veidot savu dzīvi.
Tomēr sadzīviska ticamība vēl nav pierādījums. Tūkstošiem cilvēku izjūt greizsirdību. Nebūt ne katrs greizsirdīgais kļūst par slepkavu. Un te izmeklēšanai atkal palīgā nāca telefonsakari.
Liecinieks, kurš neko neaizmirst
Kad cilvēks sniedz liecības par piecus gadus seniem notikumiem, viņš neizbēgami kaut ko sajauc. Kļūdās datumos, maina notikumu secību, aizmirst vārdus. Un dara to nebūt ne vienmēr tāpēc, ka vēlētos maldināt izmeklētājus. Tā darbojas cilvēka atmiņa. Datora atmiņai ir savi trūkumi, taču šāda trūkuma tai nav.
Vrubļevskis vēlreiz izpētīja dokumentus par telefonsarunām uzņēmēja pazušanas dienā. Viņu ieinteresēja potenciālā klienta zvani neilgi pirms tam, kad Janiševskis atstāja uzņēmuma telpas.
Daži no tiem bija veikti no taksofona.
Speciālistiem izdevās atjaunot tās telefona kartes lietošanas vēsturi, ar kuru bija zvanīts Janiševskim. Tajā bija informācija par vairāk nekā trīsdesmit tālruņa numuriem. Policisti noskaidroja to īpašniekus. Viņu vidū bija Kristiana Balas vecāki, brālis, darījumu partneri, draugi un sievietes, ar kurām viņš uzturēja attiecības.
Tas jau bija būtiski. Nevis romāns, nevis literāra metafora, bet parasts tālruņa numuru saraksts, kas saistīja aizdomās turēto ar cilvēku, kurš bija pazudis pirms pieciem gadiem. Turklāt telefona karte sarunām ar Balas paziņām bija izmantota gan pirms zvaniem Janiševskim, gan pēc tiem.
Izmeklētāja profesionālais darbs ne vienmēr izpaužas nezināmā atklāšanā. Dažkārt tas izpaužas jau zināmā pareizā sasaistīšanā. Katrai Vrubļevska atklātajai detaļai atsevišķi varēja būt nevainīgs izskaidrojums. Taču, šādām detaļām krājoties, kļuva aizvien grūtāk piedāvāt izskaidrojumu, kas attiektos uz tām visām vienlaikus.
Neveiksmīgā atzīšanās
Balu aizturēja 2005. gadā. Vienā no nopratināšanas reizēm viņš nāca klajā ar negaidītu paziņojumu: atzina savu līdzdalību Janiševska slepkavībā un izteica gatavību pastāstīt par notikušo.
Taču turpinājuma nebija. Bala sūdzējās par sliktu pašsajūtu, un nopratināšana tika pārtraukta. Vēlāk viņš no atzīšanās atteicās, paziņojot, ka policija uz viņu izdarījusi spiedienu.
Izmeklētājiem nācās iztikt bez pilnvērtīgas atzīšanās. Turklāt sākotnējo lūgumu piemērot aizdomās turētajam apcietinājumu tiesa noraidīja. Bala palika policijas uzraudzībā, ierobežojot viņa iespējas izbraukt no valsts. Tas nozīmēja, ka iesniegtie materiāli tobrīd nebija pietiekami, lai lūgumu apmierinātu.
Izmeklētāji turpināja nopratināt aizdomās turētā paziņas. Bala pats neviļus palīdzēja šajā darbā. Atrodoties brīvībā, viņš sazinājās ar cilvēkiem, kuri jau bija nopratināti vai varēja tikt uzaicināti uz nopratināšanu, un centās viņus pārliecināt nesniegt noteiktas liecības. Rezultātā cilvēki atcerējās detaļas, kuras bez šīm sarunām, iespējams, tā arī būtu palikušas aizmirstas.
Tika pārbaudīti Balas izteikumi, viņa attiecības ar bijušo sievu, darījumu un personiskie sakari, tālruņa pārdošanas apstākļi, datora saturs. Pamazām veidojās pierādījumu kopums, kas vairs nebija atkarīgs no tā, kā interpretēt romānu «Amok».
Grāmata uz apsūdzēto sola
Tiesas process sākās 2007. gadā. Žurnālistiem tā bija gandrīz ideāla lieta. Rakstnieks, kurš izdarījis slepkavību, pēc tam to aprakstījis grāmatā un atmaskots, pateicoties paša literārajam darbam, – sižets lieliskam detektīvromānam.
Taču tiesai bija jāveic mazāk efektīgs darbs. Bija jānoskaidro, cik lielā mērā izmeklēšanā atklātie fakti pierāda, ka noziegumu izdarījis konkrētais cilvēks.
Bala aizstāvējās konsekventi: tālrunis, pēc viņa domām, nepierāda slepkavību, bet romāns ir māksliniecisks izdomājums. Autoram nav jāatbild krimināllikuma priekšā par sava literārā varoņa rīcību.
Pēdējais apgalvojums ir pilnīgi pamatots. Ja kriminālatbildību noteiktu daiļliteratūras darbu saturs, daudzi pasaules literatūras klasiķi nonāktu visai sarežģītā situācijā. Taču neviens arī neapsūdzēja Balu romāna sarakstīšanā.
Eksperti, kuri pētīja «Amok», konstatēja līdzības starp autora biogrāfiju un viņa varoņa dzīvi. Tomēr literārais teksts netika atzīts par nepārprotamu Janiševska slepkavības aprakstu. Svarīgākie apsūdzības argumenti joprojām bija reālās dzīves apstākļi: nogalinātā tālrunis, aizdomās turētā sakari, informācija par telefonsarunām, liecinieku teiktais un iespējamais nozieguma motīvs.
Vroclavas tiesa 2007. gada 5. septembrī atzina Kristianu Balu par vainīgu sevišķi nežēlīgā slepkavībā un piesprieda viņam divdesmit piecus gadus ilgu brīvības atņemšanu.
Decembrī apelācijas instances tiesa spriedumu atcēla. Tika norādīts uz nepilnībām tiesas procesā, pretrunām izskatītajos materiālos un nepieciešamību papildus pārbaudīt pierādījumus.
Lieta tika nodota atkārtotai izskatīšanai. Balam 2008. gada 18. decembrī vēlreiz piesprieda divdesmit piecus gadus ilgu brīvības atņemšanu. Apelācijas tiesa 2009. gada maijā atstāja šo spriedumu spēkā, bet Polijas Augstākā tiesa 2010. gada maijā noraidīja kasācijas sūdzību.
Bala turpināja noliegt savu vainu. Iespējamos nozieguma līdzdalībniekus noskaidrot neizdevās.
…Savāds liktenis piemeklēja romānu «Amok». Grāmata, kas pēc iznākšanas savu autoru nepadarīja slavenu, galu galā atnesa viņam starptautisku atpazīstamību. Amerikāņu žurnālists Deivids Granns žurnālā The New Yorker publicēja plašu aprakstu par Balu. Stāsts ieinteresēja arī kinoveidotājus. Vienā no ekranizācijām policista lomu atveidoja Džims Kerijs. Polijā tapa pašmāju spēlfilma «Amok». Jagellonu Universitātes pētniece Katažina Struziņska 2020. gadā publicēja zinātnisku darbu par literatūras un īstenības mijiedarbību Balas lietā.
Jaceks Vrubļevskis šādu uzmanību neizpelnījās. Parasts izmeklētājs. Viņš nemēģināja atrisināt filozofisku mīklu. Necentās noskaidrot, cik lielā mērā autors līdzinās savam varonim. Viņš nodarbojās ar daudz pieticīgāku un daudz nepieciešamāku darbu: noskaidroja, kurš nogalinājis cilvēku. Sāka ar mazumiņu. Ar mobilo tālruni, par kura likteni ilgu laiku neviens nopietni nebija interesējies. Un atšķetināja lietu.
Ksaverijs BELIJS.
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