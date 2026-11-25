Konstantīnam Engelam, kuru tiesa atzina par dedzināšanas pasūtītāju, piesprieda sešus gadus un divus mēnešus cietumā. Starpniekam Vitālijam Lukjanovičam piesprieda četrus gadus un sešus mēnešus, bet izpildītājam Valentīnam Razmericam — sešus gadus. Visiem trim noteikta arī divu gadu probācijas uzraudzība. Razmericam uz diviem gadiem aizliegts veikt darbības ar stratēģiskas nozīmes precēm.
Okupācijas muzeja dedzināšanu pasūtīja pa tālruni no cietuma, teikts apsūdzībā. Engels jau izcieta sodu, kad piedāvāja paziņam 4500 ASV dolāru (aptuveni 4100 eiro), lai tas sameklētu izpildītāju. Lukjanovičs atrada cilvēku, kurš par 2000 eiro piekrita iemest ēkā pudeli ar degmaisījumu. To, kura ēka jāaizdedzina, izpildītājs uzzināja vēlāk.
Saskaņā ar apsūdzību Lukjanovičs un Razmerica ieradās Rīgā un sagatavoja pudeli ar degmaisījumu. Naktī uz 2024. gada 28. februāri ap pusnakti viņi devās uz Vecrīgu. Razmerica ar paštaisītu āmuru izsita muzeja pirmā stāva logu un iemeta pudeli ēkā. Uguns izplatījās aptuveni puskvadrātmetra platībā. Apsūdzībā norādīts, ka Latvijas Okupācijas muzeja biedrības mantai nodarītie zaudējumi pārsniedza 10 000 eiro.
Tiesa nolēma no visiem trim solidāri piedzīt 730 eiro par mantisko kaitējumu un 1800 eiro par morālo kaitējumu. Vēl 5151 eiro par mantisko kaitējumu tiesa nolēma piedzīt par labu valsts uzņēmumam «Valsts nekustamie īpašumi».
Lukjanoviču un Razmericu aizturēja dažas dienas pēc dedzināšanas. Abi atzina vainu un nožēloja izdarīto. Engels turpina izciest iepriekš piespriesto sodu un atteicās paust savu attieksmi pret apsūdzību. Sieviete, kuru sākotnēji aizturēja šajā lietā, noziegumā nebija iesaistīta, iepriekš norādīja prokuratūra.
Izdevums «Dosjē» iepriekš vēstīja, ka dedzināšanu organizējuši Krievijas specdienesti. Pēc izdevuma ziņām, operāciju pārraudzīja Krievijas militārā izlūkdienesta virsnieks Vladimirs Ļipčenko.
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