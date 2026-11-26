Diena būs lielākoties mākoņaina, saulaināka Kurzemē. Vietām nedaudz līs un snigs. Vējš lēni pūtīs no ziemeļu puses.
Maksimālā gaisa temperatūra būs 0..+5 grādi. Vakarā Vidzemē un Latgalē gaidāms sals līdz sešiem grādiem.
Rīgā brīžiem iespējami nelieli nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš, kas pāries ziemeļaustrumu vējā. Maksimālā gaisa temperatūra būs +2..+4 grādi, vakarā termometra stabiņš noslīdēs zem nulles.
Laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1020-1025 hektopaskāli jūras līmenī.
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