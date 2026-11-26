Viņš pauda, ka cilvēku no Latvijas šajā maršrutā ir ļoti maz. «Mēs runājam par 100-200 cilvēkiem mēnesī, kas ir salīdzinoši nenozīmīgs skaits,» teica Ķibēns, piebilstot, ka uzņēmums ir pieņēmis, ka maršruts uz Sanktpēterburgu ir beidzies.
Vienlaikus Ķibēns uzsvēra, ka «Lux Express» brauc līdz Igaunijas robežpilsētai Narvai, bet reisu uz Sanktpētergu turpina uzņēmuma sadarbības partneri. Savukārt iemesls, kādēļ iespēja iegādāties biļetes līdz Sanktpēterburgai tiek saglabāta, pēc Ķibēna skaidrotā, ir tādēļ, ka Eiropa ir nolēmusi sankcijas uz pasažieru pārvadājumiem neattiecināt.
Viņš arī norādīja, ka kompānija pozitīvi vērtē Latvijas lēmumu aizliegt regulāros pasažieru pārvadājumus uz Krieviju un Baltkrieviju, un atzīmēja, ka būtu tikai pareizi, ja tā darītu visas Baltijas valstis.
Tāpat, runājot par maršrutu uz Igaunijas pilsētu Narva, kas atrodas pie robežas ar Krieviju, Ķibēns minēja, ka šajā maršrutā liela pasažieru grupa brauc no Rīgas uz Tartu, kā arī liela pasažieru grupa ir Igaunijas iekšzemes pasažieri, kuri brauc maršrutā starp Valgu un Narvu. «Pieprasījums tālāk doties uz Krieviju ir nenozīmīgs. Turklāt Igaunijas valdība ir lēmusi, ka no decembra pārtrauks autobusu satiksmi un kravas pārvadājumus no un uz Krieviju,» viņš sacīja.
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