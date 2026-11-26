Bērnībā Sandra paziņojusi, ka reiz dzīvošot Vācijā, ka būšot dejotāja, uzstādīšot Ginesa rekordu un nokļūšot uz žurnāla vāka! Lai arī toreiz par viņas šiem sapņiem citi vien pasmējušies, tomēr gandrīz visus šķietami nereālos mērķus Sandra jau ir piepildījusi – viņa astoņus gadus Vācijā dejoja vēderdejas un ar savu deju grupu piedalījās Ginesa rekorda uzstādīšanā, filmējās Marlboro reklāmā, startēja TV3 šovā Dejo nost!, un nu nokļuvusi arī uz žurnāla Jauns&Privāts vāka! Savu aizraujošo dzīvesstāstu stratēģijas spēles Limuzīns dāvanā, kas skatāma ik otrdienu 360TV un izklaides platformā Tet+, dalībniece Sandra izstāsta arī mūsu lasītājiem.
Pateicoties avārijai, atrod audzēju galvā
Sandra atklāj, ka visa viņas dzīve ir viena vienīgu nejaušību virkne, un tās visas novedušas pie liktenīgiem dzīves pavērsieniem. Arī spēlē Limuzīns dāvanā Sandra nonāca pavisam nejauši, pēc tam, kad viņas galvā tika atklāts audzējs. Protams, arī nejauši.
“Tas bija 9. februāris,” iesāk stāstīt Sandra, kura todien iekļuva nelielā autoavārijā. “Sasitu galvu – bija tikai puns. No mediķu palīdzības atteicos, taču ātrās palīdzības dakterīte, paskatoties uz mani, pateica: ja tomēr jūtu, ka galvā kaut kas nav labi, lai dodos uz Gaiļezera slimnīcu pārbaudīties. Avārijā mana mašīna pamatīgi cieta, divas nedēļas gaidīju slēdzienu, vai tā būs vēl lietojama. Un visas šīs divas nedēļas galvā bija dīvaina sajūta, tāpēc nolēmu doties uz Gaiļezeru. Datortomogrāfijā atklāja milzīgu smadzeņu audzēju meningiomu. Izsauktais neiroķirurgs secināja, ka nepieciešama steidzama operācija, un jau pēc trim dienām audzējs man bija izgriezts.”
Bet kāds tam visam sakars ar Limuzīns dāvanā? “Pēcoperācijas atveseļošanās periods ilga četrus mēnešus. Sēdēju mājās, neko nedarot, un beidzot bija brīvs laiks, lai skatītos televizoru, ko agrāk pat nedarīju. Pārslēdzot kanālus, trāpīju uz Limuzīns dāvanā pirmās sezonas noslēguma raidījumu, man šī spēle iepatikās, turklāt raidījumā bija arī paziņojums, ka izsludināta pieteikšanās nākamās sezonas spēlei. Tā kā automašīnas man vairs nebija, nolēmu pieteikties, cerībā, ka es būšu tā, kas spēlē varētu uzvarēt un tikt pie jauna auto,” skaidro Sandra.
Reiki meistars aizsūta uz Ķelni
Pirms 30 gadiem Sandra, zinot tikai pāris frāzes vācu valodā – danke, bitte un hände hoch! (paldies, lūdzu, rokas augšā!) –, aizbrauca uz Vāciju. Viņai līdzi bija tikai viena soma, bet Vācijā Sandra atrada darbu, iedzīvojās un palika tur daudzus gadus.
Jau tas, kāpēc Sandra devās tieši uz Vāciju, ir neparasts stāsts. “Nezinu, kāpēc, bet Vācija jau kopš bērnības ir mans sapnis. Pēc skolas nekādu citu izglītību neguvu, jo visai ātri kļuvu par māmiņu divām meitām. Sāku darboties tīkla mārketingā, vadīju seminārus, jo mans talants ir runāšana, cilvēku pārliecināšana,” saka Sandra.
Reiz starptautiskais uzņēmums, kurā darbojās Sandra, labākos lektorus no visas Eiropas uzaicināja uz semināru Čehijā: “Tas bija pirmais gads, kad Latvijas pilsoņi brīvi, bez vīzām, varēja doties uz Eiropu. Sapratu, ka gribu apceļot pasauli. Aizgāju uz autoostu un pavaicāju, vai ir kāds reiss uz Vāciju! “Jā, kur gribat – Berlīne, Hamburga, Ķelne?” Atgriezos seminārā un kolēģiem prasīju, kur braukt. Viens no Latvijas grupas – tagad slavens reiki speciālists Mihails – uz mani paskatījās un teica: “Sandra, es ļoti reti kaut ko redzu, bet ar tevi ir 100 procentu skaidrs, ka tev ir jābrauc uz Ķelni!” Iebildu Mišam, ka tas ir visneinteresantākais no variantiem, taču viņš bija nelokāms: “Es skaidri redzu, ka tava vieta ir Ķelnē!” Tā nu aizbraucu uz Ķelni, kur pirmie desmit gadi bija ļoti interesanti. Strādāju nelegāli, līdz nostabilizējos, tad paņēmu bērnus pie sevis, kuri pirms tam dzīvoja pie manas mammas Latvijā, iekārtoju viņus skolā Vācijā…”