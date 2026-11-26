Viņš uzsvēra, ka to izmantošana varētu palīdzēt Ukrainai. Pēc Kulberga domām, ES vēl nav pilnvērtīgi izvērtējusi visas iespējas saistībā ar iesaldētajiem Krievijas līdzekļiem.
Kulbergs izteicās, ka ES būtu jāatbalsta «atsevišķa valsts, kurai ar to varētu būt problēma», tomēr esot jāvirzās uz priekšu ar šo jautājumu.
Jau vēstīts, ka Beļģija iepriekš iestājusies pret vairāk nekā 200 miljardu eiro iesaldēto Krievijas centrālās bankas aktīvu izmantošanu, lai palīdzētu Ukrainai. Beļģijā atrodas lielākā daļa šo aktīvu.
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