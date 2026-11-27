Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem 26. novembrī diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī kopumā noslīdēja zem nulles, tādējādi tas ir meteoroloģiskās ziemas sākums Latvijā.
Daļu valsts klāj plāna sniega kārta, tās biezums novērojumu stacijās nepārsniedz vienu centimetru.
Tuvākajās naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2..-9 grādiem, brīvdienas nav gaidāmas siltākas par 0..-4 grādiem. Nākamnedēļ piekrastē un reizēm arī plašākā teritorijā gaisa temperatūra paaugstināsies virs nulles. Nokrišņu, visticamāk, būs maz. Valdošais būs lēns līdz mēreni stiprs dienvidu, dienvidrietumu vējš.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem vidējā gaisa temperatūra Latvijā decembra pirmajās divās nedēļās gaidāma nedaudz zemāka par normu, nokrišņu būs mazāk nekā ierasts. Decembra turpinājumā iespējams siltāks un nokrišņiem bagātāks laiks.
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