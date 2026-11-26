Par Kalviņa atsaukšanu no LZA prezidenta amata balsoja 110 pilnsapulces dalībnieki, pret atsaukšanu — 61, bet 11 biļeteni atzīti par nederīgiem.
Kalviņš LZA prezidenta amatā ir kopš 2020. gada. 2024. gada nogalē viņš tika ievēlēts uz otro četru gadu termiņu, kas beigsies 2028. gadā.
LZA statūtos noteikts, ka LZA amatpersonu pilnvaru laiks ir četri gadi, un to ievēlēšana katrā no amatiem pieļaujama ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.
Kā ziņots, oktobra beigās LZA prezidents Kalviņš izplatīja atklātu vēstuli sabiedrībai un medijiem, pavēstot, ka apsver iespēju atstāt amatu saistībā ar situāciju ap viņa rekomendāciju Latvijas pilsonības piešķiršanai Indijas pilsonei Divjai Višvanatai.
Vēlāk viņš paziņoja, ka ir vērsies LZA Senātā ar lūgumu atsaukt viņu no LZA prezidenta amata.
Kalviņš pilnsapulcē atkārtoti atzina, ka, rosinot Indijas pilsones Divjas Višvanatas uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem, paļāvies uz viņam sniegto informāciju un pats to neatkarīgi nepārbaudījis.
Vienlaikus viņš savu rīcību aizstāvēja ar vēlmi piesaistīt Latvijas zinātnei privātās investīcijas un veicināt starptautisko sadarbību. Kalviņš norādīja uz ierobežoto zinātnes finansējumu Latvijā un pauda cerību, ka Višvanatas iecerētie projekti varētu sniegt ieguldījumu Latvijas zinātnes attīstībā.
Saeima 15. oktobrī pieņēma likumu par pilsonības piešķiršanu Višvanatai, bet 22. oktobrī pieņēma likumu, ar kuru iepriekšējo lēmumu atcēla, jo publiskajā telpā izskanēja šaubas par viņas izglītību, zinātniskajām publikācijām un pilsonības piešķiršanas pamatojumu.
LZA Prezidijs iepriekš pauda nostāju, ka akadēmijas prezidents, rekomendējot piešķirt Latvijas pilsonību Višvanatai, rīkojies atbilstoši savām pilnvarām. Prezidijs norādījis, ka ieteikuma vēstule sagatavota labticīgi, balstoties uz Kalviņam iesniegto informāciju.
Tikmēr Ģenerālprokuratūrā sākta pārbaude saistībā Višvanatas Latvijas pilsonības iegūšanas procesu. Tāpat prokuratūra vērtēs LZA «faktisko lomu un sistemātisku iesaisti» pilsonības piešķiršanas gadījumos, pārbaudē ietverot arī Latvijas pilsonības piešķiršanas ietekmējošos faktorus Višvanatas vīram Kananam Višvanatam.
Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nodevusi saskaņošanai rīkojuma projektu par starpinstitūciju komisijas izveidi, lai izvērtētu LZA tiesisko statusu, funkcijas un lomu valsts zinātnes sistēmā, liecina informācija Tiesību aktu portālā.
Komisijā paredzēts iekļaut IZM, Finanšu ministrijas, Valsts kancelejas, LZA, Latvijas Zinātnes padomes, augstskolu un zinātnisko institūciju, kā arī Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA) pārstāvjus.
Pēc izvērtējuma komisijai būs jāsagatavo priekšlikumi LZA turpmākajai attīstībai un iespējamajiem tiesiskā regulējuma un darbības modeļa uzlabojumiem. Ziņojums par paveikto būs jāiesniedz valdībā līdz 2027. gada 31. maijam.
Izvērtējuma nepieciešamība pamatota ar pēdējos gados īstenotajām pārmaiņām valsts zinātnes un augstākās izglītības pārvaldībā. IZM norāda uz visaptveroša akadēmijas darbības modeļa izvērtējuma trūkumu, tostarp saistībā ar tās finansēšanu no valsts budžeta un sadarbību ar zinātniskajām institūcijām.
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