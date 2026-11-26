Kāds PRESS.LV lasītājs dalījās ar interesantu novērojumu. Pēc tam, kad viņš veikalā Rimi iegādājās kompaktu lietussargu, viņam tika parādīta atbilstoša Ķīnas interneta tirdzniecības platformas Temu reklāma.
«Šī reklāma man parādījās pēc tam, kad Rimi nopirku īso lietussargu. Tagad jautājums – kā Temu par to varēja uzzināt? Kosmiskie satelīti? Diez vai. Acīmredzot informāciju vienkārši nopludina, kur vien pagadās,» pieļāva lasītājs.
Ko par mums zina Rimi?
Interesantu informāciju var atrast Rimi interneta veikala un mobilās lietotnes sīkdatņu un līdzīgu tehnoloģiju izmantošanas politikā. Lielākā daļa no mums piekrīt visam, pat neizlasot noteikumus, lai tikai ātrāk pazustu uzmācīgais logs un varētu baudīt iepirkšanos. Tomēr uzņēmumi parasti atklāti un diezgan detalizēti skaidro, kādas tehnoloģijas var tikt izmantotas informācijas vākšanai par lietotājiem un kādiem nolūkiem šī informācija tiek izmantota.
Sīkdatnes jeb cookies ir nelieli teksta faili, kurus pārlūkprogramma saglabā lietotāja datorā, viedtālrunī vai planšetdatorā, apmeklējot interneta vietnes. Daļa no tām ir nepieciešama vietņu normālai darbībai. Piemēram, pateicoties sīkdatnēm, interneta veikals atceras iepirkumu groza saturu, izvēlēto valodu vai lietotāja iestatījumus. Tomēr pastāv arī citas sīkdatnes, kas paredzētas tieši mārketinga un reklāmas vajadzībām.
Turklāt Rimi norāda, ka līdzīgas tehnoloģijas var tikt izmantotas arī mobilajās lietotnēs: programmatūras izstrādes komplekti (SDK), ierīču identifikatori, reklāmas identifikatori, analītikas notikumi, pikseļi un citi rīki, kas saglabā informāciju lietotāja ierīcē vai piekļūst tajā jau esošajiem datiem.
Informācija var tikt nodota citiem uzņēmumiem
Īpašu interesi izraisa Rimi politikas sadaļa, kas veltīta mērķauditorijas noteikšanai un reklāmai.
«Mērķauditorijas atlases un reklāmas sīkdatnes, kā arī līdzīgas tehnoloģijas tiek izmantotas, lai nodrošinātu reklāmas vai mārketinga saturu, kas varētu vairāk atbilst jūsu interesēm, ierobežotu vienas un tās pašas reklāmas rādīšanas biežumu, kā arī novērtētu reklāmas kampaņu efektivitāti, izsekojot jūsu klikšķus,» teikts dokumentā.
Turklāt uzņēmums tieši norāda, ka reklāma lietotājam var tikt rādīta ne tikai Rimi tīmekļvietnē vai mazumtirdzniecības ķēdes mobilajā lietotnē, bet arī citās interneta vietnēs.
«Reklāma var tikt rādīta mūsu tīmekļvietnē, mobilajā lietotnē vai citās vietnēs, tostarp pēc tam, kad esat pametis mūsu tīmekļvietni vai pārtraucis lietot mobilo lietotni. Šīs sīkdatnes un līdzīgās tehnoloģijas apkopo informāciju mērķauditorijas noteikšanas un reklāmas nolūkos, kā arī izseko jūsu darbības gan mūsu tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, gan citās tīmekļvietnēs un mobilajās lietotnēs.»
Taču pats interesantākais ir tas, ka attiecīgās tehnoloģijas bieži vien nodrošina trešo pušu uzņēmumi.
«Vairumā gadījumu šādas sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas nodrošina trešās puses, kuru produktus vai rīkus esam integrējuši savā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē. Tādējādi šīs trešās puses var iegūt attiecīgo informāciju un izmantot to saviem nolūkiem saskaņā ar savām privātuma politikām,» brīdina Rimi.
Reklāmas sīkdatņu nodrošinātāju sarakstā cita starpā minēti Google un YouTube. Turklāt atsevišķā sadaļā, kas veltīta trešo pušu tehnoloģijām, Rimi atzīst, ka šo uzņēmumu apkopotās informācijas apjoms var pārsniegt pašas mazumtirdzniecības ķēdes vajadzības.
«Atsevišķos gadījumos informācijas apjoms, ko tās apkopo saviem nolūkiem, var pārsniegt mūsu nolūkiem nepieciešamās informācijas apjomu,» teikts dokumentā. Tādējādi iespēja trešo pušu uzņēmumiem iegūt informāciju par tīmekļvietnes un mobilās lietotnes lietotāju darbībām ir paredzēta pašā sīkdatņu izmantošanas politikā.
Bet kā ar lojalitātes kartēm?
Mūsdienu lojalitātes programmas ļauj mazumtirdzniecības ķēdēm apkopot diezgan detalizētu informāciju par klientu iepirkšanās paradumiem. Ja pircējs pie kases regulāri uzrāda klienta karti, mazumtirdzniecības ķēde tehniski var sasaistīt ar viņa lietotāja kontu mobilajā lietotnē gan veikalos veikto pirkumu vēsturi, gan preču izvēles paradumus un iztērētās naudas summas.
Šāda informācija ir ļoti vērtīga mārketinga vajadzībām. Tā ļauj veidot individuālus piedāvājumus, piešķirt personalizētas atlaides un prognozēt pircēju vajadzības. Ja šo datu apstrādei mobilajā lietotnē tiek izmantotas trešo pušu nodrošinātas sīkdatņu tehnoloģijas, tad tehniski šīs trešās puses var izmantot attiecīgos datus apkopotā veidā atbilstoši savai politikai sadarbībā ar citiem reklāmdevējiem. Arī par sīkdatņu izmantošanu mūs godīgi brīdina, pirmo reizi atverot veikala lietotni. Bet kurš gan šos noteikumus lasa?
Kā reklāma uzzina par mūsu vēlmēm?
Tomēr nebūt nav teikts, ka par vēlmi iegādāties lietussargu sociālo tīklu reklāmas sistēmas uzzinājušas tieši no veikalā veikto pirkumu vēstures. Aiz mūsdienu personalizētās reklāmas slēpjas vesela nozare, kas ieguvusi nosaukumu AdTech – digitālās reklāmas tehnoloģijas. Līdzās tādiem milžiem kā Google, Meta, Microsoft un Amazon tajā darbojas desmitiem specializētu uzņēmumu – Criteo, LiveRamp, Quantcast, RTB House, The Trade Desk un citi.
Parasts interneta lietotājs var pat nenojaust par šo uzņēmumu pastāvēšanu, taču to tehnoloģijas ļauj apkopot un savstarpēji sasaistīt datus par cilvēku uzvedību digitālajā vidē, veidot reklāmas mērķauditorijas un prognozēt pircēju intereses.
Praktiski katra cilvēka darbība internetā atstāj digitālu pēdu. Reklāmas algoritmi var analizēt meklēšanas vaicājumus, apmeklētās tīmekļvietnes, aplūkotās preces, abonementus, klikšķus, aptuveno atrašanās vietu un pat laiku, kas pavadīts, skatoties konkrētu videoklipu. Pat gadalaiks var ietekmēt to, kādas reklāmas jums tiek rādītas. Nav nepieciešams ne mākslīgais intelekts, ne piekļuve personas datiem, lai saprastu, ka rudenī, kad gandrīz visu laiku līst lietus, pieprasījums un interese par lietussargiem būs īpaši liela.
Turklāt lietotājam nemaz nav obligāti jāspiež poga «Patīk» vai jāatstāj komentāri. Pat konkrēta satura skatīšanās ilgums var kalpot par signālu, kas liecina par viņa interesēm. Pakāpeniski veidojas savdabīgs cilvēka digitālais portrets, uz kura pamata reklāmas sistēmas cenšas noteikt, kādas preces un pakalpojumi varētu viņu interesēt.
Apskatīji preci vienā veikalā – ieraudzīji cita veikala reklāmu
Interneta veikalu, ziņu portālu, tūrisma uzņēmumu un citu organizāciju tīmekļvietnēs var būt uzstādīti īpaši izsekošanas rīki – reklāmas pikseļi. Piemēram, Meta Pixel ļauj reklāmas sistēmai nodot informāciju par apmeklētāju darbībām citās tīmekļvietnēs: preču apskatīšanu, pievienošanu iepirkumu grozam vai pirkuma veikšanu. Līdzīgas tehnoloģijas piedāvā arī Google, TikTok un citas reklāmas platformas.
Iedomāsimies, ka cilvēks apmeklējis interneta veikalu un apskatījis vairākus lietussargu modeļus. Vai arī Google meklētājā ierakstījis jautājumu: «Kā pareizi izvēlēties lietussargu?» Pat tad, ja viņš neko nav nopircis vai izlasījis tikai dažus padomus, informācija par viņa interesi par šo preci var tikt izmantota reklāmas atlasei.
Rezultātā jau pēc dažām minūtēm Facebook vai Instagram viņam var tikt piedāvāta līdzīga prece, tostarp no cita pārdevēja. Turklāt reklāmdevējam nemaz nav jāzina cilvēka vārds vai jābūt piekļuvei pilnai viņa pirkumu vēsturei. Pietiek ar to, ka reklāmas sistēma lietotāju iekļāvusi auditorijā, kas potenciāli interesējas par noteiktu preču kategoriju. Turklāt mūsdienu reklāmas algoritmi spēj ne tikai analizēt cilvēka iepriekšējo uzvedību, bet arī prognozēt viņa turpmākās darbības.
Īpaši biedējošas šķiet situācijas, kad reklāma parādās pēc parastas sarunas, bet cilvēks ir pārliecināts, ka neko tamlīdzīgu internetā nav meklējis. Pieņemsim, ka laulātie vakariņu laikā apsprieduši lietussarga iegādi, bet nākamajā dienā viens no viņiem sociālajā tīklā ieraudzījis atbilstošu reklāmu. Tehniski lietotnes, kurām piešķirta piekļuve mikrofonam, spēj ierakstīt skaņu. Tomēr nav pārliecinošu pierādījumu tam, ka lielākie sociālie tīkli sistemātiski noklausītos lietotāju ikdienas sarunas, lai atlasītu viņiem piemērotas reklāmas.
Pastāv arī vienkāršāki skaidrojumi. Piemēram, viens no laulātajiem jau iepriekš internetā interesējies par lietussargiem – skatījies videoklipus ar aktuālāko modeļu apskatiem, interesējies par cenām vai ilgāk aizkavējies pie kāda populāra īsā videoklipa sociālajos tīklos. Savukārt reklāmas sistēma izmantojusi datus, kas ļauj pieņemt, ka starp abiem lietotājiem pastāv saikne, un nu jau abu sociālo tīklu satura plūsmas ir pilnas ar visdažādāko krāsu un modeļu lietussargiem.
Turklāt cilvēks, iespējams, lietussargu reklāmas redzējis arī iepriekš, taču vienkārši nav tām pievērsis uzmanību. Ik dienu mēs saskaramies ar milzīgu daudzumu reklāmu, no kurām lielāko daļu gandrīz uzreiz aizmirstam. Taču, tiklīdz kāda no tām sakrīt ar nesenu sarunu vai pirkumu, tā izraisa pārsteigumu un uz ilgu laiku paliek atmiņā.
Vai no šādas izsekošanas iespējams atteikties?
Pilnībā izvairīties no informācijas vākšanas internetā ir diezgan sarežģīti, tomēr to ierobežot ir iespējams. Lai to izdarītu, apmeklējot tīmekļvietnes, var atteikties no obligāti nepieciešamajām sīkdatnēm nepiederošām reklāmas sīkdatnēm, pārbaudīt mobilajām lietotnēm piešķirtās atļaujas, ierobežot piekļuvi atrašanās vietas datiem un mikrofonam, sociālo tīklu iestatījumos atspējot reklāmu personalizāciju un izmantot pārlūkprogrammas ar aizsardzību pret izsekošanu.
Latvijas iedzīvotājiem, tāpat kā citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi. Proti, ikviens var vērsties pie uzņēmuma ar lūgumu informēt, kādi viņa personas dati tiek glabāti, kādiem nolūkiem tie tiek izmantoti un kam tie tiek nodoti. Turklāt ikvienam ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.
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