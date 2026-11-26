Ņemot vērā, ka konkurss par maksas TV pakalpojuma nodrošināšanu virszemes apraidē noslēdzies bez rezultāta, valdība 6. novembrī atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos grozījumus EPLL.
SM skaidro, ka Latvijā virszemes TV apraidi nodrošina VAS «Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs» (LVRTC), kas uztur gan bezmaksas, gan maksas televīzijas signālu izplatīšanu ar zemes raidītājiem. Sistēma darbojas uz vienotas infrastruktūras, un tās izmaksas tiek regulētas valsts noteiktā kārtībā.
Bezmaksas TV apraide ietver vienu multipleksu ar vairākām sabiedriskajām un komerciālajām programmām, un tā nodrošina gandrīz pilnīgu Latvijas pārklājumu. Savukārt maksas TV apraide patlaban tiek nodrošināta sadarbībā ar telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmumu SIA «Tet», aptver vairākus multipleksus un sasniedz lielāko daļu Latvijas teritorijas. LVRTC līgums ar «Tet» noslēgts līdz šā gada 31. decembrim.
SM norāda, ka konkursos 2013. un 2020. gadā piedalījies tikai viens komersants, kas ieguvis tiesības nodrošināt maksas TV apraidi. Tādēļ SM secina, ka šāda pakalpojuma tirgū faktiska konkurence nepastāv.
SM Sakaru departamenta direktors Jurijs Sadovskis norāda, ka grozījumi ļaus atteikties no administratīvi smagnēja konkursa procesa un nodrošinās iespēju maksas televīzijas pakalpojumus zemes apraidē sniegt brīvā tirgus apstākļos, vienlaikus saglabājot sabiedrībai svarīgo bezmaksas televīzijas apraides infrastruktūru.
Plānots, ka turpmāk LVRTC nodrošinās maksas TV pakalpojuma sniedzēja programmu izplatīšanu zemes apraidē brīvā tirgus apstākļos, ja būs pieprasījums pēc LVRTC maksas zemes TV apraides komercpakalpojuma, saglabājot pamatotu izmaksu un tarifu aprēķinu metodiku.
Attiecīgi paredzēts, ka radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības saņem SIA «Elektroniskie sakari» uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim izsniegtā apraides atļaujā noteikto termiņu.
Papildus EPLL tiek grozīts, ka elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, kas sniedz programmu izplatīšanas pakalpojumus, maksā LVRTC par sniegto pakalpojumu, nevis elektronisko sakaru komersants no elektroniskā plašsaziņas līdzekļa iekasē maksu, ņemot vērā, ka nav konkursa kārtībā izvēlēts elektronisko sakaru komersants.
Likumprojekts paredz papildināt EPLL, nosakot, ka, ja ir pieejams brīvs papildu tīkls programmu izplatīšanai ar zemes raidītājiem un tajā ir brīvas televīzijas programmu vietas, NEPLP, nodrošinot informācijas pieejamību sabiedrībai, ir tiesīga brīvās televīzijas programmu vietas aizpildīt ar Eiropas Savienības (ES) valstu sabiedrisko mediju programmām ES valstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu oficiālajās valodās. Kritēriji programmu iekļaušanai un līgumu noslēgšanai tiek noteikti Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajā stratēģijā.
EPLL pantā par maksas televīzijas pakalpojuma sniegšanu pirmajā daļā tiek precizēts, ka pakalpojumu var sniegt elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, kas izmanto LVRTC sniegtos pakalpojumus par maksu, kas noteikta atbilstoši tarifu aprēķināšanas metodikai elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmu apraidei ciparformātā ar zemes raidītājiem, nevis viens konkursa kārtībā izraudzīts komersants.
SM skaidro, ka praksē tie varētu būt arī vairāki elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, ja to pieļaus tehniskās iespējas un tiks nodrošināti radiofrekvenču efektīvas pārvaldības principi. Papildus izslēgta šī panta otrā, trešā, ceturtā un piektā daļa, kas attiecas uz konkursa rīkošanas kārtību.
Tāpat EPLL precizēts daļā, kas nosaka maksas televīzijas pakalpojuma sniedzēja pienākumus un ierobežojumus, norādot, ka maksas televīzijas pakalpojumu sniedz elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, noslēdzot līgumu ar LVRTC par maksas televīzijas programmu izplatīšanu zemes apraidē ciparformātā, izslēdzot atsauces uz konkursa nolikumu. Vienlaikus EPLL noteiks, ka maksas televīzijas pakalpojumu sniedzējam jāievēro arī Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas prasības.
Papildus no EPLL tiek izslēgtas daļas, kas attiecas uz konkursa nosacījumiem un to uzraudzību, un tiek noteikts, ka NEPLP uzrauga maksas TV pakalpojuma sniegšanas atbilstību šā likuma un Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas prasībām, nevis konkursa nolikuma prasībām.
SM skaidro, ka turpmākais Latvijas maksas TV pakalpojumu modelis zemes apraidē līdzinātos Igaunijas regulējuma modelim, kur «Levira» nodrošina maksas TV pakalpojumu zemes apraidē vienam TV operatoram «Elisa». Vienlaikus vidējā termiņā Latvijā netiek izslēgts Lietuvas scenārijs, kur nav pieejami maksas TV apraides pakalpojumi zemes apraides platformā.
SM uzsver, ka izmaiņas neskar bezmaksas TV zemes apraides pakalpojuma nodrošināšanu. Šobrīd bezmaksas TV apraide sasniedz aptuveni 99% Latvijas teritorijas un ir pieejama gandrīz visām mājsaimniecībām ar TV uztveršanas iekārtām. Pēc pieejamajiem datiem bezmaksas TV ikdienā izmanto aptuveni 130 000 Latvijas iedzīvotāju. Savukārt maksas TV zemes apraidi izmanto aptuveni 28 000 mājsaimniecību, vēl 30 000 mājsaimniecību izmanto kabeļoperatoru maksas televīzijas pakalpojumus, tādējādi kopumā maksas televīziju skatās ap 120 000 iedzīvotāju.
Vienlaikus izmaiņas likumā paredz iespēju nākotnē paplašināt bezmaksas TV piedāvājumu. Ja būs pieejami brīvi apraides resursi, NEPLP varēs nodrošināt arī ES valstu sabiedrisko mediju programmu izplatīšanu Latvijā, tādējādi paplašinot sabiedrībai pieejamā satura klāstu, skaidro SM.
Grozījumi paredz arī sagatavot nozari ilgtermiņa tehnoloģiskajām pārmaiņām. SM Elektronisko sakaru nozares attīstības plāna 2028.-2034. gadam izstrādes laikā vērtēs pasākumus pakāpeniskai pārejai no pašreizējās DVB-T televīzijas apraides sistēmas uz nākamās paaudzes «5G Broadcasting» tehnoloģijām pēc 2030. gada.
Likumprojektu plānots virzīt pieņemšanai steidzamības kārtā, lai nodrošinātu, ka tas stājas spēkā ne vēlāk kā 2026. gada 30. novembrī.
SM skaidro, ka nepieciešams papildu laiks NEPLP konkursu organizēšanai bezmaksas programmu nodrošināšanai no 2027. gada 1. janvāra, kā arī citiem potenciālajiem TV pakalpojumu sniedzējiem jādod saprātīgs laiks ekonomiski izdevīgā piedāvājuma sagatavošanai.
Izvērtējot iespējamos risinājumus maksas TV pakalpojuma sniegšanai, SM secina, ka, lai ievērotu saprātīgu līdzsvaru starp tiesisko paļāvību, kas komersantam izveidojusies, un tām interesēm, kuru nodrošināšanai regulējums tiek mainīts, nepieciešams noteikt, ka komersants turpina sniegt maksas TV pakalpojumu līdz 2026. gada 31. decembrim ar tiem pašiem nosacījumiem, kādi bija spēkā tad, kad komersants tika izraudzīts par konkursa uzvarētāju maksas TV pakalpojuma nodrošināšanai.
Līdz ar to nepieciešams noteikt pārejas noteikumus, ka līdz 2027. gada 1. janvārim TV pakalpojumu zemes apraidē sniedz konkursa kārtībā izvēlētais komersants un ka līdz 2026. gada 31. decembrim ir jāpilda spēkā esošais līgums ar LVRTC par maksas TV programmu izplatīšanu ar zemes ciparu televīzijas raidošajiem tīkliem.
Patlaban plānots, ka grozījumi EPLL stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī.
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